Bank Mandiri Raih Penghargaan dari Alpha Southeast Asia 2023

INFO BISNIS - Bank Mandiri, salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, kembali menorehkan prestasi gemilang dalam dunia perbankan. Dalam ajang Alpha Southeast Asia 17th Annual Best Deal & Solution Awards 2023, bank yang dikenal dengan sandi sahamnya, BMRI, meraih dua penghargaan bergengsi. Penghargaan pertama, Best Digital Banking App in Indonesia, diberikan kepada Kopra by Mandiri, sementara penghargaan kedua, Best Local Currency Bond Deal of the Year in Indonesia, diperoleh atas Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I (Green Bond) Tahun 2023.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, menyatakan apresiasi yang mendalam atas penghargaan yang diraih. Ia menegaskan bahwa kesuksesan Kopra by Mandiri sebagai solusi transaksional digital yang komprehensif adalah hasil dari konsistensi dan dedikasi Bank Mandiri dalam menjalankan transformasi digital. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk memberikan layanan perbankan terbaik kepada masyarakat, terutama nasabah korporasi.

Penghargaan ini bukan hanya sekadar pengakuan terhadap keberhasilan Bank Mandiri dalam menghadirkan inovasi layanan, tetapi juga merupakan cermin positif dari keyakinan investor terhadap kinerja bank ini di tengah-tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Kopra by Mandiri diharapkan akan terus menjadi pendorong utama peningkatan transaksi nasabah korporasi Bank Mandiri. Sampai dengan Desember 2023, Kopra telah berhasil menjangkau lebih dari 182.000 pengguna dengan nilai transaksi yang mencapai Rp19.100 triliun dan memproses lebih dari 1 miliar jumlah transaksi wholesale.

Bank Mandiri tidak hanya menunjukkan komitmennya dalam hal transformasi digital, tetapi juga dalam mendukung bisnis berkelanjutan melalui inisiatif seperti Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023. Dengan jumlah sebesar Rp5 triliun, Green Bond ini menjadi bagian strategis dari upaya Bank Mandiri untuk memperkuat struktur pendanaan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis di bawah kerangka implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Keberhasilan Bank Mandiri dalam menghimpun permintaan hingga mencapai Rp18,7 triliun untuk Green Bond ini, atau lebih dari 3,74 kali lipat dari target awal, menunjukkan tingginya minat investor terhadap inisiatif yang mendukung lingkungan ini. Obligasi tersebut, yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 2023, terdiri atas dua seri dengan kupon yang kompetitif. Langkah ini tidak hanya menjadi bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri terhadap bisnis berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan bahwa bank ini mampu menggandeng investor untuk bersama-sama menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara luas.

Dengan terus berkomitmen pada inovasi dan bisnis berkelanjutan, Bank Mandiri tidak hanya menegaskan posisinya sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berperan dalam memajukan ekonomi dan lingkungan. Kehadiran mereka dalam mendukung inisiatif yang membawa dampak positif ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju perbankan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.(*)