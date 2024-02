Cara Pasang Iklan di Instagram Stories dan Biayanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Instagram telah menyediakan fitur Instagram Ads atau iklan Instagram untuk memudahkan pelaku usaha online mengembangkan bisnisnya.

Fitur ini bisa diterapkan pada postingan Instagram Stories, sehingga pelaku usaha bisa membuat konten di Stories Instagramnya untuk dipromosikan ke audiens yang lebih luas. Lalu, bagaimana cara pasang iklan di Instagram stories?

Apa Itu Instagram Ads

Instagram Ads adalah layanan iklan berbayar yang dirancang khusus untuk ditampilkan di Instagram.

Dengan layanan ini, pengguna dapat dengan mudah mempromosikan produk kepada pengguna Instagram. Fitur Instagram Ads bisa ditemukan dengan kata "Sponsored" pada postingan di feed, Instagram Story, dan Reels.

Keuntungan utama dari penggunaan Instagram Ads adalah mampu menyasar audiens dengan tingkat spesifikasi yang tinggi.

Tidak hanya itu, pengguna dapat menilai kinerja iklan mereka melalui berbagai metrik seperti tayangan, klik, konversi, dan interaksi.kan audiens berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan lokasi geografis.

Cara Memasang Iklan di Instagram Stories Via Ads Manager

Satu opsi iklan yang praktis dan singkat adalah melalui postingan di Instagram Stories. Namun pastikan akun Instagram telah beralih aku akun bisnis atau kreator. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Buka Facebook Ads Manager dan pilih ikon (+) Buat. Tentukan tujuan pemasaran yang diinginkan. Isi informasi kampanye, seperti rincian kampanye, uji A/B, dan jika perlu, anggaran kampanye Advantage, kemudian klik Berikutnya. Lengkapi informasi konversi, anggaran, jadwal, pemirsa, dan penempatan Anda. Pilih penempatan Advantage atau Penempatan manual dan centang kotak Stories di bagian Instagram. Pada bagian konfigurasi iklan, pilih format iklan yang ingin dipromosikan, baik itu gambar atau video tunggal, carousel, atau koleksi. Tambahkan media, teks, dan tautan ke konten di bagian materi iklan. Jika ingin menambahkan gambar, Anda dapat menggunakan template cerita untuk mengubah materi iklan menjadi animasi vertikal. Setelah menambahkan media ke iklan, sesuaikan materi iklan untuk penempatan iklan. Untuk Instagram Stories, klik menu cerita dan reel, aplikasi dan situs, lalu pilih ikon edit. Jendela mengedit penempatan akan muncul. Untuk menyesuaikan posisi default stiker ajakan bertindak, buka Fitur materi iklan dan klik Stiker ajakan bertindak. Gunakan posisi vertikal dan horizontal untuk memindahkan stiker ajakan bertindak di iklan, lalu klik Simpan. Selesaikan iklan Anda dan klik Terbitkan.

Cara Pasang Iklan di Instagram Stories Lewat Aplikasi

Selain lewat Facebook Ads Manager, Anda juga bisa pasang iklan langsung lewat stories. Berikut adalah caranya.

Siapkan konten yang ingin dipromosikan di Instagram Stories. Kemudian, buka akun Instagram dan pastikan bahwa akun tersebut telah diubah menjadi akun bisnis atau kreator. Klik pada bagian stories di pojok kiri atas layar. Unggah konten Instagram Stories yang telah persiapkan. Lihat bagian fitur di bagian bawah layar dan pilih opsi "Promosikan". Pengguna dapat memilih berbagai target promosi, seperti meningkatkan jangkauan profil, kunjungan situs web, atau meningkatkan jumlah pesan. Pilih target yang sesuai dengan keinginan Anda. Klik "Selanjutnya". Tentukan jangkauan audiens. Anda dapat memilih "Buat punya sendiri" untuk menargetkan audiens secara manual. Setelah menetapkan jangkauan audiens, selanjutnya tentukan anggaran iklan dan durasinya. Terlihat ringkasan estimasi anggaran, tujuan iklan, durasi, dan pilih metode pembayaran. Anda dapat memilih metode pembayaran, seperti transfer, kartu debit/kredit, e-wallet, dan opsi lainnya. Setelah seluruh tinjauan iklan sesuai dengan keinginan Anda, klik "Promosikan cerita".

Biaya Pasang Iklan di Instagram

Mengutip laman sleekflow, salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah berapa biaya pasang iklan di Instagram Ads.

Secara umum, biaya pemasangan iklan di Instagram bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti target audiens, model penawaran, dan lain-lain. Biaya untuk setiap metrik, seperti Biaya Per Klik, Biaya Per Mille, dan Biaya Per Engagement, juga dapat berbeda.

Adapun, biaya harian minimal dapat diketahui melalui opsi setup iklan. Apabila menggunakan Ads Manager, biaya harian dimulai dari Rp16.000, sedangkan jika melakukan peningkatan promosi untuk konten organik, biaya harian adalah Rp20.000.

RIZKI DEWI AYU

