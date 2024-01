Peneliti CIPS Sebut Harga Beras Tetap Tinggi pada 2024, Ini Penyebabnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memprediksi harga bahan pokok masih akan melonjak pada 2024 ini. Peneliti Kepala CIPS Aditya Alta mengatakan hal tersebut disebabkan penurunan hasil produksi akibat mundurnya musim tanam padi di Indonesia.

Ia menjelaskan, harga beras diperkirakan tetap tinggi karena adanya penurunan produksi padi di musim tanam ketiga, yaitu Juli-Oktober. "Ini dikarenakan musim kemarau yang datang lebih cepat dan berlangsung lebih panjang karena fenomena El Niño,” ujar Aditya, dikutip dari keterangannya pada Ahad, 7 Januari 2023.

Adapun laman panel harga dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 7 Januari 2024 mencatat harga beras premium naik 0,93 persen mencapai Rp 15.150 per kilogram. Sedangkan harga beras medium naik 0,30 persen menjadi Rp 13.290 per kilogram.

Angka tersebut kian jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 13.900-Rp 14.800 untuk beras premium dan Rp 10.900-Rp 11.800 untuk beras medium.

Aditya menjelaskan ,usim tanam pertama 2024 yang sebetulnya bisa dimulai pada Oktober 2023 baru bisa mulai di Desember akibat musim hujan yang terlambat. Akibatnya, panen baru akan dapat dinikmati sekitar bulan Maret dan April hingga akan terjadi penurunan produksi di kedua bulan pertama tahun ini.

Ia menuturkan el nino yang sudah berlangsung selama dua musim tanam padi 2023 kemungkinan akan bertahan dI musim tanam rendeng 2024. Sehingga kondisi ini bakal berdampak pada penurunan produksi.

Pada akhir November, BPS memperkirakan penurunan luas panen padi 2023 sebesar 2,58 persen dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan produksi padi sebesar 2,05 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dengan demikian, ia berujar harga beras akan terus merangkak naik tahun ini meskipun Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengklaim bahwa stok cadangan beras tetap aman. Terlebih di sisi lain, Aditya mengungkapkan bahwa petani masih mengalami masalah akses pupuk. Ditambah persoalan pelarangan ekspor beras oleh beberapa negara yang berdampak pada sentimen pasar.

Di Jawa Tengah pada 2 Januari 2024, Jokowi mengatakan harga dapat dipertahankan stabil karena stok cadangan beras nasional cukup aman pada 1,4 juta ton. Pasokan tersebut juga akan diperkuat lagi, termasuk lewat impor beras yang direncanakan sebanyak 5 juta ton tahun ini.

Namun, Aditya mengingatkan adanya kesulitan mendapatkan sumber impor beras karena 22 negara pengekspor beras telah menghentikan atau mengurangi ekspor mereka agar dapat memenuhi permintaan dalam negeri mereka sendiri.

Kementerian Pertanian sendiri menargetkan produksi beras tahun ini sebesar 35 juta ton, naik 10,2 persen dari 31,75 juta ton di tahun 2023. Menurut Aditya, untuk meningkatkan produksi perlu upaya meningkatkan jumlah panen dalam setahun yang kini reratanya masih jauh dari dua kali dalam setahun. Termasuk dengan memperbaiki varietas padi yang ditanam dan intensifikasi dengan penggunaan teknologi serta tata kelola air yang lebih baik.

