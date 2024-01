Kedubes AS Buka Lowongan Kerja untuk 10 Posisi di Jakarta, Gaji Rp 74 Juta-970 Juta per Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) untuk Indonesia membuka lowongan kerja sebanyak 10 posisi. Dikutip dari laman resmi Kedubes AS di Indonesia, lowongan kerja tersebut akan dibuka hingga 12 Januari 2024 untuk penempatan di Jakarta. Namun ada beberapa posisi lowongan kerja yang ditutup pada 19 dan 26 Januari 2024.

Dalam pengumuman tersebut, pihak Kedubes AS juga langsung menawarkan gaji mulai dari Rp 74 juta hingga tertinggi US$ 62.523 atau sekitar Rp 970 juta dalam setahun (asumsi kurs Rp 15.521 per dolar AS). Jadwal kerja untuk posisi lowongan kerja tersebut adalah full time (40 jam per minggu) dan part time (20 jam per minggu).

Kandidat harus dapat mulai bekerja 4 minggu sejak diterimanya otorisasi agen atau izin serta sertifikasi. Untuk posisi part time, penentuan gaji akhir akan menjadi setengah dari gaji full time.

Berikut daftar lowongan kerja selengkapnya:

1. Financial Clerk

Status: Full time

Dibuka hingga: 12 Januari 2024

Gaji: Rp 116.188.700 per tahun

2. Human Resources Assistant (hanya untuk USEFMs*)

Status: Full time

Dibuka hingga 12 Januari 2024

Gaji: US$ 40.488 atau setara Rp 628.414.248 per tahun.

*catatan: USEFM berarti US Citizen Eligible Family Member.

3. USEFM Administrative Management Assistant (Vetting Coordinator)

Status: Full time

Dibuka hingga 12 Januari 2024

Gaji: US$ 40.488 atau setara Rp 628.414.248 per tahun

4. USEFM Nurse Practitioner

Status: Part time

Dibuka hingga 12 Januari 2024

Gaji: US$ 62.523 atau setara Rp 970.419.483 per tahun

5. USEFM Physician Assistant

Status: Part time

Dibuka hingga 12 Januari 2024

Gaji: US$ 62.523 atau setara Rp 970.419.483 per tahun

Selanjutnya: 6. Chauffeur...