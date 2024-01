Deretan Persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar Menjelang Debat Capres Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian debat Capres-cawapres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memasuki tahap ketiga. Setelah menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) pada 22 Desember 2023 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal debat calon presiden (debat capres) kedua pada Ahad pekan ini, 7 Januari 2024.

Debat tersebut akan membahas sejumlah persoalan, mulai dari pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, itu akan mempertemukan ketiga calon presiden Indonesia, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Menjelang debat capres kedua yang semakin dekat, para calon pemimpin itu pun melakukan sejumlah persiapan. Ketiganya membekali diri untuk tampil prima dalam acara adu gagasan tersebut. Lantas, bagaimana persiapan Anies, Prabowo, dan Ganjar menjelang debat capres kedua? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Anies Baswedan

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengaku mempersiapkan diri untuk debat capres kedua dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema debat. Selain itu, dia juga melakukan dialog dengan tim dan tokoh-tokoh terkait yang memiliki relevansi dengan topik yang diusung dalam acara adu gagasan tersebut.

“Mulai baca-baca, ngobrol-ngobrol untuk me-refresh memori kita tentang tema-tema yang nanti akan diangkat di debat,” kata Anies di sebuah kafe kawasan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Minggu, 31 Desember 2023.

Juru Bicara Tim Nasional Anies-Cak Imin (Timnas AMIN), Billy David, mengatakan bahwa calon presiden yang diusungnya sudah siap tampil dalam debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU itu. “Pak Anies siap 100 persen menghadapi debat ketiga,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 31 Desember 2023.

Adapun untuk persiapannya, kata Billy, Anies menyiapkan kondisi fisik dan mental dengan baik. Dia juga meyakini bahwa Anies mampu menguasai tema debat yang akan dibahas. Terlebih, Anies telah banyak menghadiri berbagai forum diskusi terbuka, sehingga gagasan dan idenya sudah siap.

“Anies juga sudah hadir dalam beberapa kali forum gagasan seperti di FPCI (The Foreign Policy Community of Indonesia) dan CSIS (The Center for Strategic and International Studies). Jadi secara gagasan dan ide sudah siap, selain nanti ditambahkan dengan data, kritik ataupun kejutan-kejutan lain,” kata Billy.

