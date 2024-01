10 Negara dengan Utang Publik Terbanyak di Dunia, Ada Indonesia?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Utang publik merupakan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada waktu tertentu oleh pemerintah suatu negara kepada pemberi pinjaman.

Mengutip Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik (ITRev) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), utang publik dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Terdapat beberapa perspektif terkait teori utang publik. Para ekonom Keynesian memandang utang publik tidak menyebabkan beban ekonomi dan dapat mengatasi pengangguran. Para ekonom neoklasik berpendapat bahwa utang publik tidak berdampak negatif maupun positif alias netral. Sedangkan masyarakat umum menyebut utang publik sebagai pajak tangguhan yang dapat merugikan generasi masa depan.

Lantas, negara mana saja dengan utang publik terbesar di dunia? Apakah Indonesia juga masuk ke dalam 10 besar?

Daftar Negara dengan Utang Publik Terbanyak di Dunia

UN Global Crisis Response Group (GCRG) merilis laporan bertajuk “A World of Debt” edisi Juli 2023. Jumlah utang publik secara global telah menyentuh angka US$ 92 triliun pada 2022.

Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim disinyalir menjadi penyebab meningkatnya jumlah utang publik secara global selama satu dekade terakhir. Akibatnya, terdapat 59 negara yang mengalami lonjakan utang publik secara ekstrem pada 2022, dibandingkan pada tahun 2011 yang berjumlah 22 negara.

Dari total utang publik tersebut, 70 persen dimiliki oleh negara-negara maju. Sedangkan sisanya atau 30 persen berasal dari negara-negara berkembang dengan tingkat bunga utang lebih tinggi. Adapun empat negara berkembang yang mencatatkan utang publik tertinggi, yaitu China, India, Brasil, dan Meksiko.

Berikut daftar 10 negara dengan utang publik terbesar di dunia per 2022:

1. Amerika Serikat

GCRG melaporkan jumlah utang publik Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 30.985 miliar. Menurut Departemen Keuangan AS, pengeluaran utama terbesar pemerintah federal untuk keamanan pendapatan, seperti kompensasi pengangguran, jaminan pensiun, dan santunan bagi karyawan cacat.

2. China

Jumlah utang publik China pada 2022 telah menyentuh angka US$13.955 miliar. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), China selama seperempat abad terakhir secara proaktif menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi perekonomian dalam negeri. Tidak mengherankan apabila utang publiknya terus meningkat.

3. Jepang

Menurut Institute of Analytics and Advocacy (IAA), kebijakan pengelolaan utang publik di Jepang ditujukan pada obligasi pemerintah. Tujuan utamanya untuk memastikan stabilitas pembiayaan nasional dan menekan biaya. Adapun total utang publik Jepang sebesar US$ 11.061 miliar.

4. Inggris

Dengan jumlah utang publik sebesar US$ 3.152 miliar, Koalisi Utang Jubilee menyebut Inggris menggunakan dana itu untuk membeli obligasi pemerintah lainnya di pasar utang sekunder. Selain itu, utang publik digunakan untuk menjaga total keseluruhan utang Pemerintah Inggris.

5. Prancis

Prancis termasuk negara dengan utang publik terbanyak di dunia pada posisi ke-5. Jumlah utang publik negara dengan ikon Menara Eiffel itu mencapai US$ 3.092 miliar. Dana tersebut digunakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron untuk mendukung perekonomian pasca Covid-19.

6. Italia

Italia mencatatkan jumlah utang publik sebesar US$ 2.911 miliar. Mengutip Reuters, Menteri Ekonomi Italia, Giancarlo Giorgetti ingin investor domestik menahan jumlah utang pemerintah yang semakin membengkak dengan cara meningkatkan penerbitan obligasi-obligasi baru.

7. India

Total utang publik India sebesar US$ 2.815 miliar pada 2022. Menurut Bank Cadangan India (RBI), utang publik di negara itu sejak 1991 hingga kini difungsikan untuk pendanaan pembangunan, rekayasa sosial seperti penghapusan sistem Zamindari (kepemilikan tanah turun-temurun), dan menyelamatkan lingkungan.

8. Jerman

Jumlah utang publik Jerman telah mencapai rekor sebesar US$ 2.711 miliar pada akhir 2022. Berdasarkan data Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis), jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2 persen dibandingkan akhir tahun 2021. Utang itu mayoritas digunakan untuk pendanaan pasca-pandemi Covid-19 dan menangani krisis energi.

9. Spanyol

Spanyol mencatatkan total utang publik sebesar US$1.568 miliar pada 2022. Melansir Reuters, Menteri Perekonomian Spanyol, Nadia Calvino menyebut besarnya utang pemerintah tidak bisa terlepas dari konteks internasional, yaitu perang Rusia-Ukraina.

10. Australia

Di peringkat ke-10, ada Australia yang termasuk ke dalam daftar negara dengan utang publik terbanyak di dunia. Menurut Parlemen Australia, tren peningkatan utang pemerintah diawali sejak Krisis Keuangan Global (GFC) hingga usai pandemi Covid-19 berakhir, dengan jumlah mencapai US$ 947 miliar pada 2022.

MELYNDA DWI PUSPITA

