Hari Ini Harga BBM Nonsubsidi Pertamax dkk Turun, Berikut Rincian Harga di Tiap Provinsi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (harga BBM) nonsubsidi pada tahun baru 2024. Penyesuaian harga ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Harga baru ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Adapun untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamina menurunkan harga Pertamax menjadi Rp 12.950 per liter. Sebelumnya, pada Desember 2023, harga Pertamax di DKI Jakarta masih Rp 13.350 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta turun dari Rp. 15.530 menjadi Rp 14.400 per liter. Kemudian Dexlite turun dari Rp 15.550 menjadi Rp 14.550 dan Pertamina Dex turun dari Rp 16.200 menjadi Rp 15.100 per liter. Hal yang sama terjadi pada Pertamax Green 95 yang turun dari Rp 14.900 menjadi Rp 13.900 per liter.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo dari laman resmi pertamina.com, berikut rincian harga BBM nonsubsidi yang berlaku di sejumlah provinsi di Indonesia mulai Senin, 1 Januari 2024:

Aceh

Pertamax: Rp 13.200

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 12.100

Dexlite: Rp 13.200

Sumatera Utara

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sumatera Barat

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Riau

Pertamax: Rp 13.800

Pertamax Turbo: Rp 15.100

Dexlite: Rp 15.250

Pertamina Dex: Rp 15.800

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 13.800

Pertamax Turbo: Rp 15.100

Dexlite: Rp 15.250

Pertamina Dex: Rp 15.800

Batam

Pertamax: Rp 12.600

Pertamax Turbo: Rp 13.500

Dexlite: Rp 13.800

Pertamina Dex: Rp 14.40

Jambi

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Bengkulu

Pertamax: Rp 13.800

Pertamax Turbo: Rp 15.100

Dexlite: Rp 15.200

Pertamina Dex: Rp 15.800

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Bangka Belitung

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Lampung

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Banten

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Jawa Barat

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Jawa Tengah

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

DI Yogyakarta

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Jawa Timur

Pertamax: Rp 12.950

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Pertamax Green 95: Rp 13.900

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Bali

Pertamax: Rp 13.200

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Nusa Tenggara Barat

Pertamax: Rp 13.200

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Nusa Tenggara Timur

Pertamax: Rp 13.200

Pertamax Turbo: Rp 14.400

Dexlite: Rp 14.550

Pertamina Dex: Rp 15.100

Solar Non Subsidi: Rp 14.550

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Gorontalo

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sulawesi Tenggara

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sulawesi Selatan

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Maluku

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Maluku Utara

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Provinsi Papua

Pertamax: Rp 13.500

Pertamax Turbo: Rp 14.750

Dexlite: Rp 14.900

Papua Barat

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

Papua Selatan

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Papua Pegunungan

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Papua Tengah

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Papua Barat Daya

Pertamax: Rp 13.500

Dexlite: Rp 14.900

Pertamina Dex: Rp 15.450

