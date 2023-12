Promo Tahun Baru 2024, Diskon Makanan dan Minuman hingga Tiket Pesawat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir tahun, ada banyak promo tahun baru yang ditawarkan oleh berbagai merek produk di Indonesia. Mulai dari promo makanan, minuman, produk skincare, tas, pakaian, sepatu, hingga tiket perjalanan wisata dan pesawat.

Harga-harga promo ini umumnya dapat diketahui melalui media sosial resmi suatu produk. Jenis promo yang ditawarkan juga beragam, mulai dari mendapatkan produk gratis, cashback, hingga potongan harga besar-besaran. Lantas, apa saja promo tahun baru 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Promo Tambah Daya Listrik PLN

Promo tahun baru tak biasa hadir dari PT PLN (Persero). Untuk menyambut pergantian tahun, perusahaan listrik negara ini memberikan promo tambah daya listrik seharga Rp271 ribu untuk semua golongan tarif listrik hingga daya 5.500 volt Ampere (VA). Promo ini berlaku sejak 24 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan, program ini memungkinkan masyarakat melakukan tambah daya mulai dari 900 VA hingga 5.500 VA dengan biaya Rp271.023. Melalui promo ini, pelanggan dapat menikmati harga spesial dari harga normal yang jauh lebih besar biayanya.

Promo Makanan Tahun Baru

Sejumlah restoran dan kedai makanan di berbagai kota di Indonesia turut memberikan promo tahun baru untuk memeriahkan momen pergantian tahun. Berikut beberapa daftar promo dan diskonnya:

1. Burger Bangor

Burger Bangor memberikan penawaran spesial untuk pembelian offline di Outlet Burger Bangor, yaitu untuk paket Bangor Fried Chicken (BFC). Promo ini berlangsung hingga 31 Desember 2024.

Adapun pilihan paket pertama adalah BFC Package 1 yang terdiri dari 1 potong ayam, nasi, dan minuman dapat dibeli dengan harga sekitar Rp21.000. Sementara itu, untuk BFC Package 2, pelanggan dapat menikmati 2 potong ayam, nasi, dan minuman dengan harga sekitar Rp35.000.

2. Hokben

Hokben menghadirkan Year End Promo untuk menu tertentu yang dipesan secara dine in atau makan di tempat. Promo yang berlaku hingga 31 Desember 2023 ini mulai dari 2 Hoka Ramen bebas pilih varian dan gratis Tori Ball bisa dibeli dengan harga Rp73 ribu.

Ada juga pembelian 6 Hoka Hemat diskon menjadi Rp28 ribu (per porsi), serta 2 Simple Set Teriyaki + 2 Simple Set Yakiniku bisa dibeli dengan harga Rp165 ribu.

3. Gokana Ramen Teppan

Merayakan akhir tahun, Gokana Ramen menggelar promo spesial Year End Special (YES) hingga 31 Desember 2023. Pelanggan dapat menikmati paket lengkap dengan harga terjangkau, dimulai dari Rp58 ribu, dengan varian paket YES 1, YES 2 dan YES 3.

4. Raa Cha Suki & BBQ

Dalam rangka perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2024, Raa Cha Suki & BBQ menawarkan sejumlah promo spesial dari 4-31 Desember 2023 khusus pembelian dine in atau makan di tempat.

Lewat promo Yes! Year End Special, ada potongan harga untuk setiap pembelian paket menu YES 1 (Mix Vegetable A, Chicken BBQ + Beef BBQ, Rice, Ice Lemon Tea) dan paket menu YES 2 (Paket Raa Cha 1, Chicken BBQ, Rice, Ice Lemon Tea).

5. Kimukatsu

Untuk pembelian makan di tempat, Kimukatsu menghadirkan penawaran istimewa dengan memberikan diskon hingga Rp50 ribu. Selain itu, setiap kali melakukan transaksi senilai Rp200 ribu, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan voucher khusus dari SURPRISE BOX yang dapat digunakan kembali di Kimukatsu. Promo ini berlaku mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

Promo Tahun Baru dari Kopi Lokal

Saat ini, kopi menjadi salah satu minuman yang populer dan digemari oleh anak muda di Indonesia. Bahkan, beberapa muncul sejumlah merek kopi lokal yang populer dan bisa menjadi pesaing dari raksasa kopi internasional seperti Starbucks. Adapun daftar promo dari merek-merek kopi lokal Indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

1. Janji Jiwa

Salah satu pelopor kopi kekinian, Janji Jiwa, memberikan promo khusus untuk menyambut Tahun Baru. Ada promo Holiday Special 1 dengan harga Rp90 ribu untuk 5 minuman yang berlaku hingga 31 Desember 2023.

2. Kopi Kenangan

Menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, Kopi Kenangan menawarkan promo akhir tahun untuk minuman berukuran 2 liter yang dijual mulai dari Rp120 ribu.

Promo ini berlaku mulai 23 Desember hingga 5 Januari 2024. Selain itu, Kopi Kenangan juga baru saja meluncurkan varian rasa terbarunya, yakni Dreamy Choco Series yang tersedia dengan rasa Choco Marshmallow, Freezy Choco Marshmallow, Mocha Black Forest dan Choco Blackforest.

3. Point Coffee

Point Coffee memberikan berbagai promo untuk mewarnai kemeriahan Natal dan tahun baru. Mulai dari diskon #KopiBaper (bawa pergi) menjadi Rp16 ribu, paket bundling all variant Rp23 ribu, free upsize +40 persen dan 30 persen, Duso Frappe (Avocado Frappe dan Mocha Frappe) diskon hingga 25 persen, dan diskon Rp5 ribu untuk setiap pembelian menggunakan tumbler Point Coffee. Semua promo tersebut berlaku mulai dari 1 Desember hingga 31 Desember 2023 dengan pembelian melalui Grabfood dan Klik Indomaret.

4. Fore Coffee

Melalui Promo Gift of Euforia, Fore Coffee memberikan diskon 40 persen dengan ketentuan pembelian minuman melalui aplikasi Fore Coffee. Selain itu, diskon maksimal adalah Rp20 ribu dengan minimal belanja Rp39 ribu. Promo ini berlaku mulai 25 Desember hingga 31 Desember 2023. Diskon ini juga termasuk dengan diskon ongkos kirim.

5. Lawson Coffee

Melalui media sosialnya, Lawson Coffee menawarkan promo untuk produk minuman kopi. Promo ini berlaku untuk semua jenis pembayaran pada hari Sabtu di bulan Desember.

“Beli 1 Es Kopi Susu Arabica Gayo/Ice Caramel Vanilla Latte seharga Rp 15.000, atau Beli 2 Es Kopi Susu Arabica Gayo/Ice Caramel Vanilla Latte Rp 22.000. Lawson-chan bisa pilih varian yang sama atau berbeda ya,” seperti dikutip dari unggahan Instagram @lawson_indonesia.

Promo Tiket Pesawat

Selain promo makanan dan minuman, pesta diskon juga berlaku untuk tiket perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat. Adapun beberapa promonya adalah sebagai berikut:

1. Air Asia

PT AirAsia Indonesia Tbk. menawarkan promo bertajuk Pesta Diskon Akhir Tahun dengan rute tujuan menuju Perth, Johor Bahru, Penang, Singapura, dan destinasi wisata lainnya.

Promo ini berlaku untuk periode pemesanan hingga 7 Januari 2024 dan periode terbang 8 Januari hingga 30 September 2024.

Mulai dari Rp403.600, harga tiket pesawat tersebut sudah termasuk pajak bandara dan biaya lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikut harga promo tiketnya:

Jakarta ke Singapura: Rp403.600

Jakarta ke Johor Bahru: Rp459.000

Surabaya ke Johor Bahru: Rp599.000

Surabaya ke Penang: Rp629.000

Bali ke Singapura: Rp749.000

Jakarta ke Penang: Rp809.000

Jakarta ke Perth: Rp1.299.000

Bali ke Perth: Rp1.599.000

2. Lion Air

Lion Air turut memberikan promo akhir tahun bertajuk Paket Hemat Tiket + Hotel. Promo ini terdiri dari tiket pesawat pergi dan pulang (PP) serta penginapan di hotel selama 3 hari 2 malam (3H2M).

Informasi lebih lanjut bisa didapatkan melalui booth BookCabin, anak usaha Lion Group, di Grand Floor (GF) Jogja City Mall pada 2 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.

Booth BookCabin juga ada di Ground Floor City Mall Surabaya pada 8 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Berikut daftar rute untuk promo Paket Hemat Tiket + Hotel 3H2M dari Lion Air:

Yogyakarta ke Taipei mulai Rp4,1 juta

Yogyakarta ke Seoul mulai Rp7,4 juta

Yogyakarta ke Tokyo mulai Rp9,4 juta

Surabaya ke Kuala Lumpur mulai Rp1,8 juta

Surabaya ke Bangkok mulai Rp3,2 juta

Surabaya ke Bali mulai Rp900.000

Surabaya ke Guangzhou mulai Rp3,9 juta

Surabaya ke Taipei mulai Rp3,9 juta

Surabaya ke Hong Kong mulai Rp5 juta

Surabaya ke Seoul mulai Rp5,7 juta

Surabaya ke Tokyo mulai Rp7,8 juta

3. Garuda Indonesia

Garuda Indonesia juga menghadirkan promo akhir tahun bagi pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan Mandiri Kartu Kredit. Promo mencakup diskon hingga 90 persen untuk prepaid baggage dan promo spesial untuk member GarudaMiles dengan menggunakan kode promo YEAREND.

RADEN PUTRI

