Terkini Bisnis: Ekonom Ingatkan Capres Tak Gaduh, Menkominfo Janji 630 BTS 4G Selesai 3 Bulan Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 28 Desember 2023 dimulai dengan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan para calon presiden atau capres yang berkontestasi di Pilpres 2024 untuk tidak membuat kegaduhan.

Kemudian informasi mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan pengoperasian Proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang berada di 4.990 lokasi dan Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.

Selain itu berita tentang Menkominfo Budi Arie Setiadi berjanji 630 BTS 4G selesai dalam tiga bulan lagi. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Bisa Bikin Dana Asing Kabur, Ekonom Aviliani Ingatkan Capres Jangan Gaduh

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan para calon presiden atau capres yang berkontestasi di Pilpres 2024 untuk tidak membuat kegaduhan. Ihwalnya, bisa membuat capital outflow atau arus modal asing keluar dari Indonesia.

Avi, sapaannya, menuturkan banyak orang menyimpang uangnya di luar negeri pada tahun politik. "Nah, bagi capres-capres jangan sampai membuat kegaduhan yang akhirnya membuat orang yang punya duit itu keluar," ujar dia dalam diskusi secara daring pada Kamis, 28 Desember 2023.

Ia menjelaskan kegaduhan yang dia maksud adalah bentrokan. Dia berharap tidak akan terjadi bentrokan, baik di level pendukung atau partai, meskipun ada perbedaan di antara ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

