Ramai Seruan Boikot Starbucks di X, Ini Deretan Kedai Kopi Lokal yang Tak Kalah Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir, media sosial Indonesia, khususnya X (dulu Twitter), tengah diramaikan dengan seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi atau mendukung Israel dalam serangannya ke Hamas. Salah satu produk yang ramai dibicarakan untuk diboikot adalah Starbucks, jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat.

Tak sedikit warganet membandingkan Starbucks dengan kopi lokal asli Indonesia yang dinilai memiliki cita rasa lebih nikmat. Bahkan, beberapa mempertanyakan mengapa banyak masyarakat Indonesia yang masih membeli Starbucks ketika ada sejumlah merek kopi lokal yang tak kalah populer.

“To be honest gak ngerti sih kenapa orang-orang (di Indonesia) masih beli sbux when fore dan point exist kek damn yall are losers,” tulis seorang warganet dengan akun X @Jouleperscna.

Selain itu, ada juga netizen yang membagikan pengalamannya ketika bertemu rekan kerja dari luar negeri yang mempertanyakan kenapa orang Indonesia membeli Starbucks. Padahal, menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia.

“Inget ada expat bule di kantor heran liat orang kantor gue beli starbak. You are in Indonesia, one of the best place to get best coffee, why drink this shit that tastes nothing like coffee? (Anda berada di Indonesia, salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan kopi terbaik, mengapa meminum minuman yang rasanya tidak seperti kopi ini?),” tulis akun X @inge_august dalam cuitannya.

Lantas, apa saja deretan kopi lokal yang tak kalah populer dari Starbucks? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Deretan Kopi Lokal

1. Kopi Kenangan

Melansir dari laman Jakarta Tourism, salah satu merek kopi lokal yang tak kalah populer dari Starbuck adalah Kopi Kenangan. Berdiri sejak 2017, kopi yang satu ini kerap menjadi salah satu pilihan anak muda. Adapun minuman signature yang menjadi ciri khasnya adalah Kopi Kenangan Mantan yang memadukan antara kopi dan susu dalam hidangannya. Kopi Kenangan juga telah memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

2. Janji Jiwa

Memiliki lebih dari 450 gerai di Indonesia, Janji Jiwa telah menjadi merek kopi lokal favorit di kalangan anak muda sejak 2018. Salah satu keunggulan dari kedai kopi ini adalah adanya paket Jiwa Toast dan Kopi Janji Jiwa yang bisa dinikmati dengan harga bundling yang lebih murah. Selain itu, Janji Jiwa juga menawarkan berbagai menu dengan harga yang ekonomis dan ramah di kantong.