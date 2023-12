Bank Mandiri Gandeng OttoDigital Perluas Akses Pembiayaan untuk UMKM

Iklan

INFO BISNIS – Bank Mandiri memperkuat kerja sama dengan OttoDigital dalam penyaluran kredit ke segmen UMKM. Hal ini sebagai bukti konsistensi Bank Mandiri membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Adapun, OttoDigital adalah usaha digital ekosistem Salim Group melalui lini bisnis PT Reksa Transaksi Sukses Makmur, sebagai merchant aggregator yang telah memiliki izin dari Bank Indonesia.

OttoDigital memiliki aplikasi OttoPay untuk pengelolaan usaha bagi mitra dengan beragam fitur layanan. Mulai dari penyediaan barang grosir, penjualan produk digital, penerimaan pembayaran non-tunai, pencatatan transaksi digital, hingga modal pengembangan usaha.

Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menyatakan kolaborasi ini berupa penyediaan layanan pinjaman produktif Dana Talangan Mandiri yang diperuntukan bagi pelaku usaha UMKM dalam ekosistem OttoDigital.

“Pinjaman ini memberikan fleksibilitas penggunaan limit yang selalu siap untuk digunakan kapan pun, berkali-kali selama dana talangan tersedia. Melalui kerja sama dengan OttoDigital, Bank Mandiri akan meningkatkan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha Mikro pada sektor Consumer Goods yang telah menggunakan platform OttoPay untuk mendukung transaksi usahanya,” ujar Josephus di Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2023.

Lewat kerja sama ini, Bank Mandiri akan mendukung kebutuhan modal kerja mitra Ottopay untuk menambah stok yang saat ini secara rata-rata berada di kisaran Rp 2 juta hingga Rp 4 juta setiap pekan. Dengan skema kredit yang revolving, setiap mitra Ottopay berkesempatan menggunakan fasilitasnya secara berulang, terproses secara digital, tanpa harus datang ke cabang bank.

Josephus mengimbuhkan, target penyaluran kredit saat ini sebesar Rp 50 miliar. Tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya kerja sama antara kedua perusahaan.

Chief Executive Officer (CEO) OttoDigital Theodorus Wiryawan menyatakan kolaborasi ini sejalan dengan misi OttoDigital sebagai solusi ekosistem digital penyedia layanan finansial dan non-finansial berbasis teknologi bagi pelaku usaha Mikro dan Modern, karyawan serta masyarakat umum.

“Hadirnya layanan dana talangan yang cepat, mudah dan aman dari kerja sama ini dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha,” kata dia.

Dana Talangan Mandiri menawarkan beberapa keuntungan. Mulai dari proses pengajuan bisa dilakukan kapan saja melalui aplikasi dengan limit pengajuan sampai dengan Rp 25 juta. Adapun persyaratannya hanya dengan memberikan data diri, mengunggah dokumen e-KTP, serta swafoto (selfie).

Mitra UMKM dapat menggunakan fasilitas kredit setelah perjanjian kredit ditandatangani secara digital. Dana Talangan pinjaman dapat digunakan berkali-kali selama limit masih ada dan tidak ada tunggakan pembayaran dari pinjaman sebelumnya.

“Kami fokus untuk membangun pertumbuhan ekosistem digital khususnya para pelaku UMKM dengan menghubungkan penjual kepada pembeli, serta menghubungkan penjual ke-beragam produk finansial maupun non-finansial. Layanan Dana Talangan ini membantu perputaran modal sehingga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan stok barang dagangan kapan saja serta menggunakan dana untuk pengembangan usaha berkali-kali" tutur Grace Sunarjo, Direktur OttoPay.

Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan inklusi keuangan sekaligus mengajak lebih banyak pihak untuk terlibat. Inovasi teknologi akan terus dilakukan dalam memaksimalkan teknologi digital yang sudah digunakan oleh para pelaku usaha mikro, agar mendapatkan manfaat lain yang terintegrasi secara menyeluruh yang tidak sebatas akses modal usaha saja.

Adapun, Bank Mandiri berperan aktif mendukung usaha keberlanjutan melalui Perluasan akses pembiayaan (access to finance) pada segmen UMKM, hal ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam mendukung pembiayaan yang inklusif sesuai dengan POJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Bank Mandiri, juga memiliki aspirasi untuk berperan aktif dalam mendukung tercapainya target keberlanjutan nasional, dengan visi 'Becoming Indonesia's Sustainability Champion for a Better Future'.

Komitmen kuat ini diwujudkan melalui penyaluran Sustainable Portofolio yang telah mencapai 25 persen dari total kredit bankwide per September 2023. Bahkan khusus untuk social portofolio, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 131 triliun. (*)