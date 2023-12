Telkomsel Gelar Poin Festival 2023

Iklan

INFO BISNIS - Melengkapi meriahnya perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Telkomsel, sebagai digital lifestyle enabler terbesar di Indonesia, kembali mengadakan Poin Festival 2023. Acara ini diselenggarakan sebagai wujud apresiasi kepada seluruh pelanggan Telkomsel dan IndiHome. Berlangsung di Summarecon Mall Serpong pada 15-17 Desember 2023, Poin Festival 2023 menghadirkan sejumlah program dan kegiatan menarik untuk memberikan keseruan dan keuntungan tambahan bagi pelanggan di akhir tahun.

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, menyatakan, "Poin Festival 2023 hadir sebagai bentuk terima kasih kami atas kepercayaan pelanggan selama ini. Program ini sejalan dengan semangat Telkomsel untuk memberikan layanan terbaik secara berkelanjutan melalui produk dan layanan unggulan kami. Tujuan utama Poin Festival 2023 adalah melengkapi kebahagian pelanggan dalam menyambut Natal dan memperkuat semangat menyambut Tahun Baru dengan berbagai program spesial, hadiah menarik, hingga festival musik."

Pada gelaran Poin Festival 2023, pelanggan dapat menikmati berbagai rewards dan program menarik hanya dengan menukarkan Telkomsel Poin dan Poin myIndiHome. Tahun ini, program tersebut dibuka dengan Lucky Draw bagi pelanggan Telkomsel dan IndiHome yang berlangsung pada 1 November - 31 Desember 2023. Melalui penukaran poin, pelanggan berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa 1 unit mobil BMW 320i, 4 unit mobil Yaris Cross, 4 unit motor Vespa matic, 12 unit Yamaha N-Max, 12 unit iPhone 15 Pro, 101 unit Samsung Galaxy A24, dan 150 unit Samsung Galaxy A04S. Pelanggan Telkomsel yang ingin mengikuti program ini dapat melakukan penukaran 1 Telkomsel Poin di aplikasi MyTelkomsel, sedangkan untuk pelanggan IndiHome dapat menukarkan poinnya di aplikasi myIndiHome. Pengundian pemenang akan dilakukan pada 24 Januari 2024 dan akan diumumkan oleh Telkomsel melalui situs resmi ww.telkomsel.com dan media cetak nasional.

Pada gelaran Poin Festival 2023, Telkomsel juga mengadakan berbagai kegiatan seperti Poin Jajan Festival, konser akhir tahun, dan Telkomsel Prestige Appreciation untuk memberikan pengalaman berbeda kepada pelanggan setia. Telkomsel juga berkolaborasi dengan BenihBaik & Kitabisa untuk program Poin Donasi, di mana pelanggan dapat berdonasi kepada sesama melalui penukaran poin.

Selain itu, terdapat juga berbagai program lain yang menguntungkan pelanggan Telkomsel dan IndiHome seperti Redeem on The Spot Telkomsel Siaga yang memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan merchandise menarik dan mengikuti games seru di sejumlah titik Telkomsel Siaga, hanya dengan menukarkan Telkomsel Poin atau Poin myIndiHome selama periode 17 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Kemudian, terdapat berbagai diskon menarik dari penukaran Telkomsel Poin maupun Poin myIndiHome seperti Cuan Hepi End of Year tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2023 yang memberikan diskon untuk berbelanja di e-commerce. Khusus pelanggan Telkomsel, terdapat Poin Smartphone Discount yang memberikan diskon hingga Rp600 ribu untuk pembelian smartphone di Tshop melalui promo device bundling. Informasi lebih lanjut mengenai Program Poin Festival 2023 dapat diakses melalui situs telkomsel.com.(*)