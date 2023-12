Terkini: Prabowo Janjikan UMKM Atasi Pengangguran, Ganjar Tawarkan Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran akan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memajukan ekonomi kerakyatan. usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi memajukan ekonomi kerakyatan. "UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Sudaryono.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa dirinya menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Masukan tersebut adalah penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab kepastian hukum adalah syarat utama pertumbuhan ekonomi.

Lalu berita tentang Calon Presiden Anies Baswedan menceritakan soal adanya inkonsistensi kebijakan yang terjadi di Indonesia. Anies menceritakan bahwa hal itu ditemukan saat dia bertugas di kabinet saat menjadi Menteri Pendidikan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Di situ saya merasakan benar bahwa kami ini tidak memiliki national guideline, all, most every issue,” ujar Anies.

Kemudian berita mengenai Direktur Eksekutif E-commerce TikTok Indonesia Stephanie Susilo yang mengungkapkan alasan pihaknya memilih untuk bekerja sama dengan Tokopedia. Menurutnya, TikTok dan Tokopedia memiliki tujuan yang sama. "Karena kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bisnis lokal UMKM lokal dan bisnis Indonesia," kata Stephanie.

Berita kelima adalah tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemberian insentif untuk importasi kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo 8 Desember 2023.

