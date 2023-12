Buka Tabungan Luar Negeri Bisa Pakai BRImo

Iklan

INFO BISNIS – Semakin mudah, kini nasabah dapat membuka rekening BRI di luar negeri dengan BRImo. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari inisiatif BRImo sebagai super app untuk memberikan layanan komprehensif bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri khususnya para tenaga kerja dan pelajar. Inovasi ini menjadi wujud komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menjalankan transformasi digital untuk menjawab kebutuhan pasar dalam menggunakan jasa layanan perbankannya.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah pembukaan rekening BRI melalui BRImo dengan menggunakan nomor handphone/SIM card setempat yang mereka gunakan. Pada tahap awal peluncuran layanan ini dapat mengakomodir pembukaan rekening BRI dengan menggunakan nomor handphone Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, USA, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Malaysia, Taiwan, Singapura, Timor Leste dan akan terus bertambah kedepannya.

Sebagai bagian dari ekosistem layanan global BRI, fitur pembukaan rekening BRI melalui BRImo dengan menggunakan nomor handphone/SIM card setempat ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para WNI di berbagai negara yang belum memiliki rekening simpanan untuk kebutuhan layanan pengiriman uang (remitansi) ke Indonesia baik untuk tujuan menabung maupun berbagai transaksi lainnya.

Hadir lebih dekat dengan WNI yang berada di luar negeri serta untuk memperkenalkan fitur baru pembukaan rekening melalui BRImo dengan menggunakan nomor handphone luar negeri, BRI turut memeriahkan acara IndoGo Festival pada tanggal 10 Desember 2023 di Taiwan. Acara musik yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut dihadiri oleh puluhan ribu WNI dan terdapat sederet program promosi dari BRImo. Promo bagi WNI di Taiwan tersebut adalah reward saldo pembukaan rekening senilai Rp500 ribu hingga undian berhadiah travel voucher senilai akomodasi pulang-pergi ke Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan bahwa digital transformation telah mendorong perbankan untuk menghadirkan layanan yang lengkap hanya menggunakan smartphone. “Customer Experience merupakan prioritas BRI dalam memberikan setiap layanannya. BRI juga senantiasa memperhatikan kebutuhan pasar dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Layanan dari BRImo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat ketika sedang menetap di luar negeri namun menginginkan sesuatu yang praktis dalam menyelesaikan kebutuhan finansialnya,” jelasnya.

Seperti diketahui, BRImo adalah super app milik BRI yang dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat. Super app tersebut membuat nasabah dapat bertransaksi serasa bank di genggaman sehingga WNI yang berdomisili di luar negeri setelah membuka rekening dapat langsung bertransaksi finansial seperti bayar listrik, pendidikan, dan kebutuhan layanan lainnya dengan cepat dan efisien, khususnya untuk kebutuhan finansialnya di Indonesia. Selain itu, tidak hanya berfokus pada kebutuhan sehari-hari, BRImo juga menawarkan fitur-fitur investasi untuk membantu dalam merencanakan masa depan keuangan mereka melalui tabungan rencana, pembelian obligasi, saham serta dana pensiun. Lebih lengkap lagi, BRImo telah dilengkapi dengan fitur contact center bebas pulsa dan chat banking sehingga dapat selalu terhubung dengan layanan customer service 24/7 tanpa terkena roaming dan biaya tambahan.

Adapun langkah-langkah membuka tabungan di luar negeri dengan BRImo sebagai berikut:

Download dan buka BRImo Klik "Belum punya Akun" dan pilih jenis rekening Isi data diri dan nomor handphone luar negeri yang dimiliki Lakukan perekaman wajah dan checklist syarat & ketentuan Buat username dan password untuk akun BRImo dan ikuti langkahnya hingga berhasil Setoran awal pembukaan rekening dapat dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah rekening berhasil dibuka

Inovasi yang selalu dilakukan menjadikan BRImo aplikasi perbankan yang semakin digemari masyarakat. Tercatat, sampai dengan Oktober 2023, super app BRImo pun telah digunakan oleh lebih dari 30,4 juta user dengan volume transaksi tumbuh 60,83% yoy menjadi Rp3.353 triliun dalam 10 bulan. Sejalan dengan hal tersebut, BRImo pun berhasil mendapatkan beragam penghargaan diantaranya Editor’s Choice Award 2023 bahwa BRImo ditetapkan sebagai “Remittance Service in Mobile Apps of the Year” pada 12 Oktober 2023 yang lalu.

Untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan finansial lainnya, BRI juga turut hadir di berbagai negara melalui perwakilan Bank Representative (BR) serta Overseas Channel yang tersebar di wilayah Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, USA, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Malaysia, Taiwan, Singapura, serta Timor Leste. Hadirnya perwakilan BRI di antara para Warga Negara Indonesia, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia di luar negeri.(*)