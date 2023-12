Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024. Namun, menurut Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Subianto, Drajad H Wibowo, skemanya belum tentu dengan larangan ekspor.

"Export ban (larangan ekspor) apakah akan menjadi andalan? Of course not," kata Drajad dalam diskusi di Auditorium CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. "Tapi pilihan sudah dibuat pemerintah saat ini. Itu yang kami jalankan dulu."

Hilirisasi menjadi salah satu cara pemerintah era Presiden Jokowi untuk mendapat nilai tambah dari suatu komoditas. Sementara ini, program ini berjalan dengan kebijakan larangan ekspor nikel dan bauksit. Namun, kata Drajad, nantinya bakal ditinjau lagi strategi terbaik untuk melanjutkan program hilirisasi.

Adapun sebelumnya, Prabowo Subianto sempat mengatakan konsep hilirisasi yang digagas Presiden Jokowi menjadi modal penting untuk mencapai kesejahteraan negara. Hal itu menjadi alasan calon presiden nomor urut 2 ini melanjutkan kebijakan hilirisasi, jika menang dalam Pilpres 2024.

Pasalnya, menurut Prabowo, dengan konsep hilirisasi, Indonesia mampu meningkatkan nilai ekonomi yang berlipat karena bisa mengekspor barang jadi.

“Kita harus kembangkan konsep hilirisasi dan industrialisasi. Kita harus kembangkan yang sudah dirintis Pak Jokowi," ucapnya saat berpidato di kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Majelis UIama Indonesia (MUI), Jakarta, Sabtu, 2 Desember 2023.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut juga mengatakan ingin Indonesia menjadi negara yang unggul berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi. “Demi Allah, saya hanya ingin bangsa kita Indonesia terhormat," ucap Prabowo.

RIRI RAHAYU | ANTARA

