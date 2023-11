PLN Resmikan 21 Green Hydrogen Plants: Terbanyak di Asia Tenggara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant (GHP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara simbolis, peresmian itu dilakukan di pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta pada Senin, 20 November 2023.

Peresmian ini membuat PLN menjadi perusahaan yang memiliki GHP terbanyak di Asia Tenggara. Sebelumnya pada Oktober, PLN juga telah meresmikan GHP pertama di Indonesia yang berlokasi di PLTGU Muara Karang, Jakarta.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yudo Dwinanda Priaadi menjelaskan bahwa hidrogen adalah bahan bakar yang sedang mengalami perkembangan pesat secara global. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi hidrogen yang signifikan dan berpotensi menjadi penyedia utama hidrogen hijau di pasar internasional.

"Indonesia punya potensi pengembangan hidrogen hijau yang besar. Bahkan bisa kita pakai sendiri," ujar Yudo dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 20 November 2023.

Yudo juga mengapresiasi langkah cepat PLN dalam mengembangkan hidrogen hijau di Indonesia. Dalam waktu satu bulan, PLN berhasil menambah 20 unit GHP tersebar di seluruh Indonesia. “Setelah pertemuan terakhir pada bulan lalu di PLTU Muara Karang, PLN berjanji untuk memperbanyak hydrogen plant ini. PLN telah mengakselerasi langkah ini," kata Yudo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan GHP adalah langkah strategis PLN untuk membangun rantai pasok green hydrogen pertama di Indonesia.

Darmawan menyebut, GHP buatan PLN ini diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area pembangkit. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga menggunakan Renewable Energy Certificate (REC) yang berasal dari beberapa pembangkit EBT di Indonesia.

"Dengan 21 unit GHP ini mampu memproduksi hampir 200 ton per tahun, dari sebelumnya hanya 51 ton hidrogen per tahun. Hasil produksi green hydrogen tersebut, sebanyak 75 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit (cooling generator), sementara 124 ton lainnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya untuk kendaraan," kata Darmawan.

Dengan tingkat konsumsi hidrogen rata-rata 0,8 kg per 100 kilometer untuk kendaraan, produksi sebanyak 124 ton hidrogen hijau dapat mencukupi untuk mengoperasikan 424 mobil selama setahun, yang setiap harinya bergerak sejauh 100 kilometer.

Penggunaan hidrogen tersebut dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 3,72 juta kg CO2 dan mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1,55 juta liter per tahun, mengubah ketergantungan pada energi impor menjadi sumber energi domestik.

Adapun 21 GHP milik PLN terdapat di PLTU Pangkalan Susu, PLTGU Muara Karang, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuhan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Muara Tawar, PLTU Indramayu, PLTGU Tambak Lorok, PLTU Tanjung Jati B, PLTU Rembang, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTGU Gresik, PLTG Pemaron, PLTU Paiton, PLTU Grati, PLTU Pacitan, dan PLTU Adipala.

