Dampak Konser Coldplay ke Ekonomi RI Masih Dihitung, Sandiaga Optimistis Lampaui Target

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dampak kedatangan grup musik Coldplay ke perekonomian Indonesia masih dihitung. Seperti diketahui, band asal Inggris itu baru saja menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu, 15 November 2023.

"Masih dihitung. Tapi saya optimistis di atas target karena jumlah wisatawan meningkat," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno pada Senin, 20 November 2023.

Ihwal potensi ekonomi dari konser Coldplay, pada pertengahan Mei lalu, Sandiaga menyampaikan target kedatangan 10 ribu hingga 12 ribu wisatawan mancanegara. Dengan asumsi pengeluaran untuk konser mencapai US$ 1.000 hingga US$ 2.000 per orang, maka dampak ekonominya bisa US$ 20 juta hingga US$ 25 juta.

Sandiaga pun optimistis event ini dapat berkontribusi mencapai target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru. Selain itu, Sandiaga menilai konser Coldplay akan mendorong peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerek Jumlah Pengguna Transportasi Umum

Dampak konser Coldplay terasa pada penggunaan transportasi publik Transjakarta. Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengklaim jumlah penumpang Transjakarta mengalami kenaikan hingga mencapai rekor 1.134 juta pelanggan.

“Memang pada saat konser Coldplay kemarin kami juga berikan layanan lebih panjang. Jadi kalau diinfokan sebelumnya layanan Transjakarta sampai jam 01.00 WIB dini hari, bahkan sebenarnya jam operasional itu kita sampai jam 03.00,” kata Welfizon.

Tak hanya Transjakarta yang mengalami lonjakan penumpang di hari konser Coldplay berlangsung. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat terjadi lonjakan jumlah penumpang kereta api di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu,15 November 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pada 14 - 15 November 2023 terdapat 15.687 penumpang KA Jarak Jauh yang tiba di Stasiun Gambir. "Jumlah itu meningkat 30 persen dibanding periode pekan lalu tgl. 7 - 8 November 2023 sebanyak 12.033 penumpang," kata Joni dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu, 15 November 2023.





RIRI RAHAYU | ADVIST KHORUNIKMAH | DESTY LUTHFIANI | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

