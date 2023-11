Rupiah Menguat ke Level Rp 15.445 per AS, Dipicu Proyeksi Konsumsi Masyarakat RI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat 47 poin ke level Rp 15.445 per dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada perdagangan Senin sore, 20 November 2023. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 85 poin ke level Rp 15.492 per dolar AS.

“Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif tapi ditutup menguat di kisaran Rp 15.400 hingga Rp. 15.510 per dolar AS,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 November 2023.

Baca Juga: Inilah 10 Pose Jari yang Dilarang bagi ASN selama Pemilu

Dalam laporannya, Ibrahim mengatakan pasar juga optimistis terhadap proyeksi tingkat konsumsi masyarakat Indonesia tetap menunjukkan tren yang tinggi pada tahun depan. “Ini didorong oleh perhelatan pemilu yang memicu kegiatan ekonomi,” tuturnya.

Dia mengklaim pelaksanaan pemilu akan menggerakkan perekonomian dengan memicu belanja domestik. “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tetap berkisar antara 5–6 persen karena daya beli masyarakat yang masih kuat,” ucap analis itu.

Konsumsi masyarakat pada kuartal III 2023 tetap stabil, tercermin dari kondisi pasokan dari sektor manufaktur yang terus berada di zona ekspansif dengan indeks manufaktur (PMI) di atas 50 persen. Ditambah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif di seluruh sektor bisnis tahun depan.

Selanjutnya: “Ini berarti, perekonomian Indonesia akan tetap mempertahankan...."