Harga Gula Masih Terus Naik, Bahan Pangan Lain Kompak Alami Penurunan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga komoditas bahan pangan rata-rata mengalami penurunan per hari ini, Minggu,19 November 2023. Harga pangan yang turun adalah beras premium, beras medium, bawang merah, bawah putih, daging ayam, telur ayam, minyak goreng kemasan sederhana, tepung terigu, jagung peternak.

Sementara, daging sapi murni, gula konsumsi, minyak goreng curah, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng mengalami kenaikan.

Baca Juga: Ketua Asosiasi Tahu Tempe Beberkan 4 Alasan Meroketnya Harga Kedelai

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras medium mengalami penurunan 0,30 persen menjadi Rp 13.120 per kilogram jika dibandingkan dengan harga pekan lalu, Minggu, 12 November 2023. Beras premium juga turun di angka Rp 14.950 per kilogram.

Adapun harga daging ayam ras turun hingga 0,74 persen menjadi Rp 34.450 per kilogram, sementara telur ayam ras turun 0,74 persen menjadi Rp 28.060 per kg. Begitu pula dengan minyak goreng kemasan, per hari ini turun 0,23 persen menjadi Rp 17.340 per kilogram.

Begitu pula dengan jagung peternak dan tepung terigu, keduanya turut mengalami penurunan harga. Jagung peternak turun 0,42 persen menjadi Rp 7.110 per kg, dan tepung terigu kemasan (curah) turun 0,64 persen menjadi Rp 10.800 per kilogram.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Penurunan juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah turun 0,28 persen menjadi Rp 28.440, sedangkan bawang putih turun 0,34 persen menjadi Rp 35.460. Minyak goreng kemasan juga alami penurunan sebesar 0,23 persen menjadi Rp 17.340.

Adapun, harga gula konsumsi masih di atas HET pemerintah yaitu Rp 16.640 atau naik sebesar 0,12 persen dari pekan sebelumnya.

Selain itu, harga ikan juga kompak mengalami kenaikan. Ikan tongkol naik 0,84 persen menjadi Rp 33.550 per kilogram, ikan bandeng naik 0,29 persen menjadi Rp 34.120 per kilogram, dan ikan kembung turun 0,56 persen menjadi Rp 37.480.