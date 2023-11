Profil Bisnis Bittersweet by Najla

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sehubungan dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 83 tahun 2023, mengenai hukum haram membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel atas Palestina, hal ini berdampak bagi bisnis bernama Bittersweet by Najla yang merupakan usaha dessert box nomor satu di Indonesia.

Najla Bisyir sebagai pemilik Bittersweet by Najla menegaskan kembali terkait surat pernyataan terbuka yang telah diunggah pada media sosial Bittersweet by Najla.

"Bittersweet by Najla mulai saat ini berhenti bermuamalah (bekerja sama) dengan semua produk dan brand yang terafiliasi dengan Israel dan sekutu," tulis Bittersweet by Najla.

Profil Bittersweet by Najla

Bittersweet by Najla merupakan pelopor usaha dessert box nomor satu di Indonesia. Bisnis dessert box yang dikenal sebagai pelopor yang memiliki inovasi bisnis olahan kue manis dalam box.

Dikutip dari Jurnal tentang Communication Consumers Behavior Bittersweet by Najla oleh Risa Nurul Fadilah, sejarah bisnis Bittersweet by Najla yang dipelopori oleh Najla Bisyir memiliki perjalanan yang dimulai pada 2015. Sebelum memiliki usaha Bittersweet by Najla, Najla Bisyir selaku pemiliki Bittersweet by Najla adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Jeddah pada 19 September 1985 dan berkarir di Indonesia.

Berawal dari hobi yang Ia miliki yaitu memasak, akhirnya Najla Bisyir terjun ke dalam bisnis food and bakery dengan memulai usahanya yaitu berjualan Cinamon Roll yang dijual ke kerabat dan tetangganya melalui sistem Repeat Order.

Pada saat itu modal yang dimiliki Najla adalah satu mixer dan oven. Setelah penjualanan 4 bulan pertama, Najla memutuskan untuk mengambi kursus certified baker di Singapura dan Malaysia untuk mendapatkan ilmu lebih dalam membuat kue. Hasilnya ia tuangkan melalui ide-idenya dalam membuat kue.

Tekadnya untuk belajar kembali semakin bulat sejak ia menyadari ada peluang bisnis yang besar pada dunia kuliner. Konsep Dessert Box pertama kali dipelopori oleh Najla Bisyir pada 2017. Konsep kue di dalam box ini lah yang membuat Bittersweet by Najla menjadi viral dan dikenal oleh masyarakat. Berawal sekedar posting di Instagram, konten yang dibuat menarik ribuan bahkan jutaan orang untuk mengikuti Instagram Bittersweet by Najla.

Pada saat itu media sosial Instagram dan Tiktok sedang hits dikalangan masyarakat, kemudian Najla Bisyir memanfaatkan media sosial dalam promosi penjualanannya. Sehingga, sekarang Bittersweet by Najla sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena penjalanannya sudah tersebar di seluruh Indonesia melalui penjualan online-nya.

Dikutip dari skripsi tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Bittersweet by Najla Melalui Media Sosial Instagram, Bittersweet By Najla memiliki lebih dari 40 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekitar 90 persen penjualan Bittersweet by Najla dilakukan secara online dan pada saat ini Bittersweet by Najla memiliki toko offline yang berada di Kalibata, Kemang, Bogor, Rawamangun, Depok, Sunter dan Bali.

OSF.IO

