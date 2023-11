Cara Top Up Koin TikTok di Aplikasi dan Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat pada 4 Oktober 2023 TikTok Shop Indonesia resmi ditutup. Imbas dari penutupan TikTok Shop, pendapatan kreator maupun affiliator pun jadi menurun. Namun, tenang saja karena Anda masih tetap bisa mendapat penghasilan dari TikTok dengan mengumpulkan koin saat live. Bagaimana cara top up koin TikTok?

Koin TikTok adalah mata uang digital yang digunakan dalam aplikasi TikTok. Kegunaan koin TikTok salah satunya adalah sebagai alat tukar untuk membeli gift, yang biasanya akan diberikan kepada konten kreator favorit sebagai hadiah.

Berikut ini informasi mengenai cara top up koin TikTok beserta kisaran harganya.

Cara Top Up Koin TikTok

Untuk bisa top up koin TikTok tidaklah sulit. Ada beberapa cara untuk top up koin TikTok, seperti melalui website resmi TikTok, aplikasi TikTok, dan DANA. Berikut langkah-langkah untuk top up koin TikTok dengan berbagai cara tersebut.

1. Website Resmi TikTok

Cara yang pertama untuk top up koin TikTok adalah melalui website resminya. Di website resmi TikTok, Anda dapat melihat berbagai pilihan jumlah koin yang ingin dibeli, beserta harganya.

Anda bisa membeli jumlah koin yang paling sedikit 30 koin dengan harga Rp5.100 hingga jumlah koin maksimal yang dapat dibeli, yaitu 2.500.000 koin dengan harga Rp425 juta.

Mengisi koin TikTok melalui website resminya tidaklah sulit. Berikut panduan yang dapat Anda ikuti untuk top up koin TikTok.

Buka webiste resmi TikTok pada kolom pencarian Google atau aplikasi lainnya.

Pilih jumlah koin TikTok yang ingin Anda beli.

Masuk ke akun TikTok Anda.

Masuk ke menu Metode Pembayaran.

Ikuti proses pembayaran dan selesai.

2. Aplikasi TikTok

Anda bisa top up koin TikTok di aplikasi TikTok. Berikut langkah-langkahnya yang perlu Anda ikuti.

Buka aplikasi TikTok dan masuk ke akun TikTok Anda.

Tekan tanda garis tiga di pojok kanan atas, lalu pilih Setting and Privacy.

Pilih menu Balance.

Lalu, tekan menu Get Coins.

Pilih jumlah koin yang ingin Anda beli.

Pilih metode pembayaran yang diinginkan

Lakukan pembayaran dan pembelian koin TikTok Anda akan diproses.

Tunggu beberapa saat dan koin TikTok Anda sudah terisi.

Harga Koin TikTok

Saat ini harga satu koin TikTok kurang lebih memiliki nilai sebesar 151-an Rupiah. Jika Anda ingin membeli koin TikTok maka perlu mengetahui dahulu daftar harga koin TikTok sekarang ini.

Berdasarkan laman TikTok secara resmi, berikut daftar jumlah dan harga koin TikTok.

70 koin: Rp11.900

350 koin: Rp59.500

700 koin: Rp119.000

1.400 koin: Rp238.000

3.500 koin: Rp595.000

7000 koin: Rp1.190.000

10.000 koin: Rp1.700.000

17.500 koin: Rp2.975.000

20.000 koin: Rp3.400.000

25.000 koin: Rp4.250.000

30.000 koin: Rp5.100.000

Sebagai informasi, harga top up koin TikTok di aplikasi lebih mahal. Maka dari itu, sebaiknya Anda membeli di website TikTok karena bisa hemat 32%.

Itulah beberapa cara top up koin TikTok yang bisa Anda lakukan. Semoga artikel ini membantu Anda untuk bisa menikmati TikTok dengan lebih nyaman lagi.

DIAN RAHMAWAN

