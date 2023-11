XL Axiata Tanggapi Tarif Internet RI Termurah Nomor 17 di Dunia: Sesuai Daya Beli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menanggapi hasil studi dari Cable, website yang membandingkan tarif internet termurah per 1 gigabita (GB) di seluruh dunia. Hasil studi itu menempatkan Indonesia berada di posisi nomor 17 dengan internet termurah di dunia dengan harga rata-rata internet per GB senilai US$0,28 (setara Rp 4.357 dengan kurs Rp 15.561 per US$).

“Saat ini harga internet di Indonesia memang tergolong masih murah dibandingkan dengan harga internet di negara-negara lain di dunia,” ujar Group Head Corporate Communication XL Axiata Reza Mirza saat dihubungi pada Kamis, 16 November 2023.

Menurut Reza, tarif internet yamg masih tergolong murah karena berbagai faktor. Salah satunya pertimbangan yang menyesuaikan dengan kemampuan daya beli pengguna atau masyarakat di Indonesia.

Dia menjelaskan, tarif internet yang murah tentu memberikan dampak yang tidak sehat bagi industri dan perusahaan. Namun, di sisi yang lain perusahaan juga harus melakukan pengeluaran beban biaya investasi infrastruktur dan jaringan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“Untuk menjaga agar kenyamanan pelanggan atau masyarakat dalam menggunakan layanan telekomunikasi tetap terjaga,” ucap Reza.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam website resminya, Cable menuliskan bahwa biaya rata 1 GB itu dihitung dari lebih dari 5.600 paket data selular di seluruh dunia yang diukur pada Juni-September 2023. Dalam daftarnya sepuluh besar negara dengan internet termuah yakni Israel (US$ 0,02); Italia (US$ 0,09); Fiji (US$ 0,09); San Marino (US$ 0,1); Kamboja (US$ 0,12); Pakistan (US$ 0,12); India (US$ 0,16); Kirgizstan (US$ 0,17); Prancis (US$ 0,2); dan Kolombia (US$ 0,20).

Adapun peringkat kesebelas hingga kedua puluh yakni Haiti (US$ 0,22); Bangladesh (US$ 0,23); Sri Lanka (US$ 0,25); Laos (US$ 0,25); Rusia (US$ 0,25); Ukraina (US$ 0,27); Indonesia (US$ 0,28); Uruguai (US$ 0,28); Moldova (US$ 0,28); dan Malaysia (US$ 0,28).

Pilihan Editor: Pengamat Siber Ungkap Keanehan dalam Kasus Nasabah BCA Hilang Duit Rp 68,5 Juta