Internet RI Paling Murah Nomor 17 di Dunia, Ini Kata Pakar IT

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar IT dari ICT Institute Heru Sutadi menanggapi hasil studi dari Cable, website yang membandingkan tarif internet termurah per 1 gigabita (GB) di seluruh dunia. Hasil studi itu menempatkan Indonesia berada di posisi nomor 17 dengan tarif internet termurah di dunia dengan harga rata-rata internet per GB senilai US$ 0,28 (setara Rp 4.357 dengan kurs Rp 15.561 per dolar AS).

Menurut Heru, perbandingan tarif internet di Indonesia harus dilakukan secara detail. Bahkan, kata dia, pemerintah sendiri belum pernah mengungkap angka riil rata-rata tarif dari industri telekomunikasi di Indonesia.

“Sehingga sebenarnya agak sulit juga mengatakan bahwa internet di Indonesia murah atau masih mahal,” ujar Heru saat dihubungi pada Kamis, 16 November 2023.

Dia menuturkan, tidak dipungkiri bahwa di Indonesia banyak tarif promonya. Sehingga harus dilihat juga tarif tarif rata-ratanya. Karena jika mengukurnya menggunakan tarif promo, tentu tarif akan murah.

Misalnya, Heru mencontohkan, untuk rumah tangga rata-rata menggunakan kecepatan 50 megabita per detik (Mbps), di mana tarifnya sekitar Rp 500 ribu per bulan. Tarif tersebut untuk operator kelas atas. Sedangkan rata-ratanya sekitar Rp 250-300 ribu per bulan.

“Kecuali memang ada penyelenggara internet yang kecepatannya tidak bisa diprediksi, yang sering rusak, sering down segala macam, bisa Rp 150 ribu,” kata Heru.

Belum lagi, pengguna internet juga bisa menyiapkan uang untuk layanan broadband internet untuk data. Rata-rata sekarang pengguna mengeluarkan sekitar Rp 100 ribuan per bulan.

Heru menuturkan, terkadang peneliti asing hanya melihat satu harga, tidak menelisik harga sebenarnya yang dibayarkan orang Indonesia untuk menggunakan layanan broadband. “Itu yang mungkin perlu dikritisi dari laporan atau penelitian yang dikerjakan dari luar,” tuturnya.

Dia juga menyoroti perlunya juga dihitung dari sisi purchasing power parity (keseimbangan kemampuan berbelanja) di setiap negara termasuk Indonesia. Hal itu juga bisa membuat tarif internet di Inggis misalnya lebih mahal, karena memang pendapatan per bulan masyarakat di negara itu lebih besar.

