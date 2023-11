Wamendag Dorong Pelaku Usaha Tingkatkan Ekspor ke Kuwait: Pasar Potensial Bagi Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan KBRI Kuwait City menyelenggarakan Indonesia Trade and Tourism Forum and Exhibition (ITTFE) di Kuwait Chamber of Commerce and Industry (KCCI) Building di Kuwait City, Kuwait pada Selasa, 14 November 2023.

Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag Jerry Sambuaga menyebut, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempromosikan produknya kepada calon mitra bisnis di Kuwait.

"Kami meyakini, Kuwait mampu menjadi pasar ekspor potensial bagi Indonesia, sebab hampir 95 persen kebutuhan dalam negerinya disuplai dari luar negeri," ujar Jerry dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 16 November 2023.

Jerry juga menyebut, Kuwait saat ini sedang menuju New Kuwait 2035 sebagai pusat keuangan dan perdagangan di wilayah Timur Tengah. Pada periode 2023-2024, terdapat 107 mega proyek yang sedang dan akan dilakukan juga di Kuwait.

"Selain itu, pemerintah Kuwait berupaya mendorong New Agricultural Concept, sejalan dengan salah satu program prioritas Kuwait, yaitu ketahanan pangan," katanya.

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, pada 2022, total perdagangan Indonesia-Kuwait sebesar US$ 315,81 juta. Dari segi neraca perdagangan bilateral dengan Kuwait, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan jumlah total US$ 27,12 juta.

Pada Januari-September 2023, perdagangan bilateral Indonesia-Kuwait tercatat US$ 405,59 juta atau meningkat 84,82 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 219,45 juta.

Ekspor Indonesia ke Kuwait mencapai US$ 187,99 juta pada Januari-September 2023 atau meningkat 52,08 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah US$ 123,62 juta.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Kuwait termasuk kendaraan 1.000-3.000 cc, katup, ikan preparat, blockboard, laminboard dan papan reng, dan bubur kayu.

Indonesia termasuk dalam daftar sebagai mitra ekspor Kuwait ke-27, di bawah negara Asia lainnya negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Tren ekspor Indonesia ke Kuwait tercatat meningkat 0,25 persen pada 2018-2022.

Adapun impor Indonesia dari Kuwait mencapai US$ 217,60 juta pada Januari-September 2023 atau meningkat 127,05 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar Rp 95,84 juta.

Komoditas ekspor utama Kuwait untuk nonmigas dan gas alam ke Indonesia termasuk belerang, hidrokarbon siklik, etilen polimer, serta pompa dan elevator cair.

