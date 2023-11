Damri Sediakan Rute Stasiun Rangkasbitung - Pantai Sawarna, Tarif Mulai Rp 50 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Damri menghadirkan layanan transportasi angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) rute Stasiun Rangkasbitung – Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak, Banten. Pilihan armada untuk reguler dan shuttle.

"Layanan Damri ini akan memudahkan masyarakat yang ingin berwisata dengan moda transportasi terintegrasi dari dan menuju kawasan pariwisata Pantai Sawarna," kata Plt. Corporate Secretary Damri Chrystian Pohan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 4 November 2023.

Baca Juga: Bulan Ini Wisatawan Bakal Disuguhi Seabreg Event Pekan Budaya Teras Malioboro Yogyakarta

Ia mengatakan untuk layanan KSPN menggunakan armada bus HiAce dan layanan reguler menggunakan bus besar dengan jadwal keberangkatan masing-masing setiap hari.

Sementara, layanan shuttle menggunakan bus HiAce dengan jadwal keberangkatan pada saat akhir pekan dan tanggal merah nasional.

Tidak hanya itu, khusus layanan shuttle Damri memberlakukan sistem antar dan jemput ke rumah pelanggan.

Baca Juga: Jumlah Wisatawan di Negara Ini Empat Kali Lebih Banyak daripada Penduduknya

"Khusus layanan KSPN dan reguler, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui loket keberangkatan. Sementara, untuk layanan shuttle dapat melakukan reservasi," ujarnya.

Lebih lanjut Pohan menyampaikan, Damri memiliki peran dalam pengembangan layanan angkutan jalan yang mendukung konektivitas dan moda terintegrasi sehingga mendukung kemajuan kawasan pariwisata.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, hadirnya Damri di wilayah wisata dengan moda transportasi yang menghubungkan angkutan rel ke angkutan jalan, dapat memudahkan wisatawan untuk menjangkau kawasan pariwisata.

“Damri bangga dapat mengambil bagian yang signifikan dalam memajukan konektivitas perjalanan dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tanah air melalui layanan yang memudahkan perjalanan,” katanya.

Damri memberlakukan tarif Rp50.000 per penumpang untuk layanan KSPN rute Stasiun Rangkasbitung – Pantai Sawarna dengan titik keberangkatan di pintu masuk dan keluar stasiun Rangkasbitungpada pada pukul 07.30 WIB.

Sementara untuk layanan reguler tersedia pukul 11.30 WIB dengan tarif yang berlaku Rp60.000 per penumpang. Khusus layanan shuttle dengan rute yang sama tersedia pukul 07.20 WIB dengan tarif yang berlaku Rp80.000 per penumpang.

Untuk rute Pantai Sawarna – Stasiun Rangkasbitung dengan titik keberangkatan di pintu masuk kawasan wisata Sawarna tersedia pada pukul 12.20 WIB dengan tarif yang berlaku Rp50.000 per penumpang. Untuk layanan reguler tersedia pukul 05.20 WIB dengan tarif yang berlaku Rp60.000 per penumpang dan layanan shuttle pada pukul 12.35 WIB dengan tarif yang berlaku Rp80.000 per penumpang.

Pilihan Editor: Jajal Feeder Bandara Kertajati, Bey Machmudin: Waktu Tempuh 1,5 Jam