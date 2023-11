Kolaborasi Telkomsel dan Panorama Media di Ajang Indonesia Comic Con x DG Con 2023

Iklan

INFO BISNIS – Telkomsel melalui Dunia Games berkolaborasi dengan Panorama Media dalam ajang Indonesia Comic Con x DG Con 2023, yang menghadirkan pengalaman budaya pop (pop culture) terbaik dari budaya Barat dan Timur. Gelaran ini sekaligus menjadi perayaan bagi para penggemar setia konten terkini dari lima pop culture pillars, yaitu Games, Comics, Toys, Movies, dan Lifestyle di seluruh Indonesia. Berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), mulai 4-5 November 2023, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 mengusung tema “Unleash The True You”, yang membuka peluang keseruan bagi para pecinta pop culture berekspresi dan diapresiasi dalam sebuah forum dan wadah yang penuh semangat kebersamaan.

Indonesia Comic Con sendiri merupakan pop culture festival event terbesar di Indonesia yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun di Indonesia. Menghadirkan berbagai aktivitas menarik dari komik, anime, mainan, barang koleksi, games, televisi, film, dan hiburan. Indonesia Comic Con tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan Dunia Games (DG Con), sebuah festival games tahunan terbesar Indonesia yang diselenggarakan oleh Dunia Games yang bertujuan mewadahi para pelaku ekosistem games dan esports untuk dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling terhubung, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat pemberdayaan dan kemajuan industri. Dengan Dunia Games sebagai event collaborator, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan dilangsungkan dengan semangat untuk berkolaborasi memajukan industri kreatif dan digital di Indonesia.

Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng mengatakan, "Selaras dengan semangat kami yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk bisa bersama-sama menciptakan terobosan bernilai tambah yang dapat menggerakkan kemajuan ekosistem digital nasional, Telkomsel terus membuka peluang pertumbuhan industri games dan esports di Indonesia melalui Dunia Games. Kolaborasi bersama Panorama Media dalam gelaran Indonesia Comic Con x DG Con 2023 kali ini, menjadi wujud nyata peran terdepan perusahaan sebagai digital lifestyle driver yang menghadirkan wadah inklusif bagi para komunitas dan pegiat games dan esports yang menjadi bagian dari pilar pop culture di Indonesia. Ke depan, Telkomsel berharap dapat secara berkelanjutan terus mendorong perkembangan ekosistem gaya hidup digital Indonesia melalui sinergi bersama berbagai pihak dan pemangku kepentingan, seperti para gamer, developer, publisher, hingga penyelenggara event, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital Indonesia."

Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya mengatakan, “Kerja sama Indonesia Comic Con dan juga Dunia Games adalah salah satu bukti kalau jaman sekarang ini memang jamannya kolaborasi. Perkembangan ekonomi kreatif yang terlalu besar dan terlalu cepat di Indonesia tidak bisa dikerjakan sendiri, maka dari itu besar harapan kami dengan bekerja sama dengan Dunia Games agar ekonomi kreatif di Indonesia bisa terus maju. Kami berharap semua pelaku industri kreatif dapat mendapatkan manfaat dan menggunakan kesempatan ini untuk bisa berinovasi.”

Indonesia Comic Con memiliki suatu visi misi untuk menjadi bagian dari perkembangan industri kreatif dengan memberikan suatu wadah yang dapat mempertemukan para pelaku industri kreatif untuk bisa berkolaborasi, berkreasi, dan juga menikmati hasil kreasi lokal maupun internasional.

Pada hari pertama pelaksanaannya, Indonesia Comic Con x DG Con bersama Hololive akan menghadirkan konser 3D vtuber pertama di Indonesia, yakni konser 3D viv: ID CRUISE hololive Concert, dengan vtuber talent Ayunda Risu, Moona Hoshinova, Pavolia Reine, dan Kobo Kanaeru. Sedangkan bertepatan dengan Indonesia Comic Con x DG Con 2023 hari kedua, Dunia Games Telkomsel akan menghadirkan Dunia Games (DG) Awards 2023, ajang apresiasi bagi talenta-talenta terbaik yang telah mendorong pertumbuhan ekosistem dan industri games dan esports tanah air. Pada DG Awards 2023, akan ada tujuh kategori penghargaan, yakni Male Esports Player of The Year, Female Esports Player of The Year, Esports Team of The Year, Game of The Year, Caster of The Year, Local Game Publisher of The Year, dan Esports Brand Ambassador of The Year.

Selain konser acara penghargaan, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 juga akan melangsungkan dua kontes bergengsi, yaitu Raya Championship of Cosplay di mana para cosplayer yang sudah terpilih dapat menunjukkan hasil karya dari proses pembuatan baju dan peralatannya dengan melakukan performance di atas panggung. Kemudian, terdapat kontes FanMate Fest - Cosplayer Edition di mana cosplayers dan kreator konten berpeluang untuk menjadi Cosplay Idol dengan hadiah utama senilai Rp20 juta bagi peserta terbaik. Selain kedua kontes tersebut, Indonesia Comic Con x DG Con juga akan mengapresiasi kehadiran pengunjung cosplayer dengan harga tiket yang lebih murah, serta membuka kesempatan bagi 100 cosplayer pertama masuk secara gratis dan berpartisipasi dalam annual ritual Cosplay Parade.

Para pengunjung pun akan dapat menikmati product showcase dari sejumlah games publisher, publisher film, gaming peripheral, esports teams, media dan OTT video streaming, serta komunitas hobi dan mainan dalam Partner Exhibition Area. Pada bagian Artist Alley, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan menghadirkan lebih dari ratusan kreasi lokal dan international, 20 komikus ternama, serta lebih dari 10 ribu komik dari penerbit terkenal. Para pelaku industri kreatif juga bisa melakukan portfolio review dari berbagai brand ternama.

Gelaran Indonesia Comic Con x DG Con 2023 akan semakin seru dengan hadirnya peluncuran platform karya dan apresiasi kreator konten Telkomsel FanMate, peluncuran konten MAXstream Original terbaru Bandelnya Judith, Lilin Alena, dan Madam Rose, sampai dengan perilisan konten terkini dari Studio Dangdut. Kemudian untuk menambah keseruan digital para pengunjung, Telkomsel pun akan menghadirkan booth experience dengan berbagai aktivitas yang unik, mulai dari Telkomsel One, Dunia Games x Tahilalats, Telkomsel Google Play Pass, MAXstream, AllPlay Ent., FunPlanet, By.U, MajaMojo, hingga Nuon.

Indonesia Comic Con x DG Con 2023 juga akan turut diramaikan oleh kehadiran guest star berskala internasional, seperti aktor pemeran Chuck Bass dalam serial Gossip Girl Ed Westwick, Motoaki Tanigo selaku CEO of Cover Corp, serta vtuber ternama seperti Kureiji Ollie, Airani Iofifteen, Kobo Kanaeru, Regis Altare, dan juga JKT48 vtuber. Acara ini juga akan dihadiri oleh dua international comic artist, yaitu Harvey Tolibao dan Von Randall, serta beberapa komikus dari kalangan seniman lokal, seperti Arif Prianto, Yasmine Putri, Sami Basri, Garrie Gastony, dan juga Aswin Siregar. Bagi para pecinta cosplayer, Indonesia Comic Con x DG Con 2023 juga akan menghadirkan cosplayer lokal dan internasional seperti Larissa, Naru, Angel Rose, Ely, Will, dan Hakaosan, hingga pertunjukan musik oleh Kaiju Bop featuring Haruka dan DJ Throopers.

Untuk mendapatkan akses ke Indonesia Comic Con x DG Con 2023, terdapat beberapa kategori tiket yang bisa didapatkan melalui ticketing partners, seperti Tiketapasaja, Loket, dan juga DetikEvent. Selama periode 4-8 Oktober 2023 di Tiketapasaja, sebanyak 3 ribu Pre-Sale atau Early Bird Ticket telah habis terjual. Mulai dari 9 Oktober 2023 di Loket, para pecinta pop culture bisa mendapatkan General Pass Ticket seharga Rp150 ribu untuk akses 1 hari dan Cosplayer Ticket seharga Rp125 ribu untuk akses 1 hari. VIP General Ticket dan VIP Cosplayer Ticket juga tersedia untuk akses selama 2 hari dengan keuntungan fast track entrance, akses ke lounge dan ruangan khusus, serta merchandise dari Indonesia Comic Con. Selain itu, pengunjung pun bisa mendapatkan Additional Tickets secara terpisah melalui DetikEvent, mulai dari harga Rp200 ribu untuk konser viv:ID CRUISE hololive Meet Asia Tour, dan mulai dari harga Rp350 ribu untuk Autograph Session atau Photo Opportunity with Ed Westwick.

Indonesia Comic Con x DG Con 2023 juga didukung oleh beberapa partner dari industri dan bisnis, seperti Telkomsel One sebagai Official Internet Service Partner, Octopus sebagai Waste Management Partner, Crystalin sebagai Official Drink Partner, dan THE 1O1 sebagai Official Hotel Partner, dan partisipasi dukungan dari Grab. Tidak hanya itu, beberapa brand partner juga ikut serta memeriahkan gelaran ini, mulai dari WeTV, Vision+, Catchplay, Vidio, Tencent, Asus ROG, Razer, Warung Comic, Arcanum, FanMate, Aquaman dan Wonka dari Warner Bros, Machipot, Bardion, ZenMarket, Tokyo Belly, JPB International, Pioneer, Sega, hingga Frost Bite. Kehadiran para partners menjadi bukti betapa luas dan terbukanya ekosistem dari dunia pop culture untuk berbagai kolaborasi, seperti dalam bentuk brand activation yang menarik dan seru bagi para pengunjung.

Informasi lebih lanjut mengenai Indonesia Comic Con x DG Con 2023 dan pembelian tiketnya dapat diakses pada laman ICCxDGCon.duniagames.co.id dan indonesiacomiccon.com, atau media sosial Instagram @duniagames.co.id dan @indocomiccon. (*)