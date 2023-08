KCI Rilis Kartu Multi Trip KRL Edisi HUT RI ke-78, Tersedia Terbatas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Operator jasa transportasi kereta rel listrik (KRL), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadirkan Kartu Multi Trip (KMT) edisi khusus HUT RI ke-78. KMT dengan tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju” ini terdiri dari dua desain dengan warna dasar Merah dan Putih dengan dibubuhi logo resmi HUT RI ke-78 dengan warna Merah dan Putih juga.

"Masyarakat bisa membeli KMT dengan harga 40 ribu rupiah yang sudah termasuk saldo 10 ribu rupiah diseluruh stasiun-stasiun Commuter Line di wilayah Jabodetabek. KMT ini tersedia terbatas sekitar 1.000-2.000," ujar Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba di Stasiun Jakartakota, Jakarta Barat, pada Jumat, 18 Agustus 2023.

KMT merupakan uang elektronik dengan sistem saldo yang diterbitkan oleh KAI Commuter. Kartu ini bertujuan untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran tiket commuter line.

Selain itu, KMT juga sudah dapat digunakan untuk pembayaran parkir di stasiun-stasiun commuter line, Transportasi lain seperti MRT Jakarta, TransJakarta, LRT, TransYogya, TransJateng dan dalam waktu dekat akan dapat digunakan di TransJatim.

KAI Commuter mencatat jumlah transaksi pengguna Commuter Line Jabodetabek yang menggunakan KMT sepanjang Juli 2023 sebanyak 57 persen dari seluruh transaksi pembayaran tiket, atau sebesar 14.467.931 juta lebih transaksi. Dengan rata-rata pertumbuhan pengguna KMT sebesar 2 persen per bulannya.

Perjalanan first mile dan last mile by Gojek

