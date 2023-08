Harga Beras di Ternate Naik hingga Rp 16 Ribu per Kg

Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Harga beras di Pasar Gamalama Modern, Kota Ternate, Maluku Utara, dua bulan terakhir mengalami kenaikan. Saat ini harga beras mencapai 15-16 ribu per kilogram.

Samsudin Umar, 49 tahun, pedagang beras di Pasar Gamalama Modern mengatakan, kenaikan harga beras di Ternate sudah mulai terasa sejak pertengahan Ramadan 2023. Hingga kini harga beras masih stabil di harga 15-16 ribu per kilogram. “Biasanya kalau harga normal per kilogramnya pada kisaran 12-13 ribu per kilogramnya,”kata Samsudin kepada TEMPO, Selasa 15 Agustus 2023.

Harga eceran tertinggi beras medium untuk wilayah Maluku Utara Rp 11.800 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium harga eceran tertinggi Rp 14.800.

Menurut Samsudin, kenaikan harga beras di Ternate dua bulan terakhir lebih banyak disebabkan ketersedian beras di Ternate tidak berbanding lurus dengan kebutuhan warga. Pasokan beras di Maluku Utara banyak berasal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. “Dan kondisi seperti ini sudah lama terjadi. Kalau musim gelombang tinggi, ketersedian beras kadang tidak mencukupi. Jadi wajar kalau pedagang menaikan harga beras lantaran barang yang tidak tersedia,”ujar Samsudin.

Thati Samad, pedagang beras eceran mengungkapkan, kebutuhan beras di Pasar Gamalama, rata-rata dipasok dua agen besar di Ternate, yakni dari toko Firma Agung dan Sumber Jaya Makmur. Di Pasar Gamalama, harga beras premium saat ini mencapai Rp 16 ribu per kilogram dan harga beras biasa mencapai 15 ribu per kilogram. “Kalau untuk beras bulog 11 ribu per kilogram,”ujar Thati.

Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate,mengatakan pemerintah saat ini sudah mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran Kota Ternate termasuk juga mengantisipasi ketersediaan pangan menjelang fenomena El Nino seperti menambah kuota beras hingga 6 bulan ke depan. Pemerintah juga rutin melakukan inspeksi pasar untuk memantau kenaikan harga pangan.

“Langkah ini juga sebagai pengendalian harga agar tidak mengalami lonjakan yang tinggi. Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait ketersedian kebutuhan bahan pokok di Ternate,”ujar Tauhid.

BUDHY NURGIANTO