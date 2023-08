Menteri Zulkifli Hasan Malu Perdagangan Indonesia Dikalahkan Vietnam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku malu gara-gara perdagangan Indonesia kalah dari Vietnam. Padahal, Vietnam termasuk negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang kecil.

"Saya malu, Vietnam lebih kecil dari kita. Tapi perdagangannya empat kali lebih besar," ujar Zulhas, sapaannya, dalam acara Road To Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 yang disiarkan langsung melalui YouTube Kemenkop UKM pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Sebagai contoh, Zulhas berujar, nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan tercatat US$ 20 miliar. Sedangkan Vietnam dengan Korea Selatan mampu mencapai US$ 80 dolar. Begitu pula dengan nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa yang hanya sekitar US$ 20 miliar.

"Kita ribut terus, (Uni Eropa) melahirkan UU Anti Deforestasi. Dia (Vietnam) tenang-tenang saja. Dengan Uni Eropa, dia hampir US$ 95 miliar," ujar Zulhas.

Tak cuma kalah dengan Vietnam, Zulhas mengakui Indonesia masih kalah dengan Thailand. Nilai perdagangan Indonesia dengan Timur Tengah, misalnya, hanya seperenam dari Thailand.

"Padahal kita yang pergi haji, kita yang makan, kita yang belanja. Tapi perdagangan kita kecil," kata dia.

Oleh karena itu, Zulhas mengatakan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar perdagangan Indonesia dengan negara lain bisa meningkat. Politisi PAN ini berkaca pada Thailand dan Vietnam yang menurutnya bekerja tim.

"Dari walikota, gubernur, menteri koperasi, menteri perdagangan, masyarakat, semua satu visi. Saling mendukung," ujar Zulhas. "Kalau jalan sendiri, bisa maju. Tapi lama."

