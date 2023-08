Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) merilis daftar harga BBM terbaru yang mulai berlaku per Selasa, 1 Agustus 2023. Ada tiga jenis BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan harga, yakni yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah Jawa dan Bali, harga BBM Pertamax Turbo yang awalnya dibanderol Rp 14.000 per liter, kini naik menjadi Rp 14.400 per liter. Kemudian Dexlite yang sebelumnya berada di harga Rp 13.150 per liter menjadi Rp 13.950 per liter. Terakhir, Pertamax Dex mengalami kenaikan harga sebesar Rp 800, menjadi Rp 14.350 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.550 per liter.

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik Per 1 Agustus 2023

Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) masih tetap berada di harga Rp12.400 per liter. Demikian pula untuk BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi yang tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap Rp 10.000 per liter dan Bio Solar Rp 6.800 per liter.

Selengkapnya, berikut adalah daftar harga BBM per 1 Agustus 2023:

Pertamax Turbo

Rp 14.400 per liter berlaku di wilayah Jawa, Bali, NTT, NTB, dan Provinsi Aceh.

Rp 14.750 per liter berlaku di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Provinsi Papua.

Rp 15.100 berlaku di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

Pertamax Dex

Rp 14.350 per liter berlaku di seluruh Jawa, Bali, NTT, NTB, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Aceh

Rp 14.650 per liter berlaku di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Provinsi Papua Barat.

Rp 14.950 per liter berlaku di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dexlite

Rp 13.950 per liter berlaku di seluruh Jawa, Bali, NTT, NTB, dan Provinsi Aceh.

Rp 14.250 per liter berlaku di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rp 14.550 per liter berlaku di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Pertalite

Rp 10.000 per liter berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina Bio Solar

Rp 6.800 per liter berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pilihan Editor: Guru Besar UI Sebut Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Cocok Melalui Pantai Utara