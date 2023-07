Yuk, Beli Tiket VIP Now Playing Festival Cirebon 2023 di bank bjb

Iklan

INFO BISNIS - Masyarakat Cirebon siap menyambut Now Playing Festival yang akan digelar di area parkir zona B Grage City Mall pada 30 Juli 2023. Now Playing Festival Cirebon 2023 akan menampilkan musisi papan atas lintas genre seperti The Rain, Hura Hura Club, Anggi Marito, hingga penampil utama, grup band Noah.

"Promo bank bjb pada Now Playing Festival 2023 diharapkan dapat menjadi dukungan bagi industri hiburan tanah air agar terus bergeliat," ujar Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto.

Tiket Now Playing Festival Cirebon 2023 bisa diperoleh melalui program menarik dari bank bjb. Tak tanggung-tanggung, bank bjb menyiapkan tiket VIP bagi para peserta program. Dapat diikuti oleh nasabah baru maupun nasabah existing.

Nasabah dapat memilih satu dari beberapa skema penempatan dana untuk mendapatkan tiket VIP. Dalam skema pertama, dengan membuka rekening baru bjb Siap dengan setoran awal mulai dari Rp300.000 dan setoran bulanan mulai dari Rp100.000 dalam jangka waktu satu tahun.

Di skema kedua, dengan melakukan hold dana rekening bjb Siap selama satu tahun dengan setoran mulai dari Rp1.500.000. "Masa kepesertaan program sesuai dengan ketentuan usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat yang ditentukan oleh peserta," jelas Widi.

Sementara dalam skema ketiga, dengan membuka rekening baru tabungan bjb Tandamata Berjangka/SiMUDA dengan setoran awal mulai dari Rp500.000 dengan setoran bulanan mulai dari Rp100.000 dalam jangka waktu 12 bulan.

Patut diketahui, setiap nasabah dibatasi hanya dua tiket. Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan penalti sebesar setoran awal.

Widi menjelaskan, seluruh dana yang masuk diharuskan fresh fund atau dana yang berasal dari luar rekening bank bjb, yang masuk maksimal tujuh hari sebelum tanggal kepesertaan. Dana yang diblokir tidak bersumber dari rekening bjb lain atau pencairan kredit dan tidak dapat dijadikan agunan kredit.

Pada hari pelaksanaan Now Playing Festival Cirebon 2023, nasabah yang telah terdata, dapat mengambil tiket konser di booth bank bjb yang disediakan di area pintu masuk kegiatan konser. Nasabah wajib membawa KTP asli dan copy formulir kepesertaan program.

Untuk selanjutnya, ketentuan pendaftaran dan penggunaan tiket mengikuti syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara acara Now Playing Festival Cirebon 2023, termasuk ketentuan telah mendapatkan vaksinasi booster.

Selama acara berlangsung bank bjb juga menyediakan promo DIGI dan DigiCash by bank bjb. Pengunjung bisa mendapatkan diskon Rp10.000 di tenant F&B dengan melakukan transaksi minimal Rp30.000 melalui QRIS dalam aplikasi DIGI dan DigiCash by bank bjb.

Menariknya, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas charging station di booth bank bjb selama 60 menit hanya dengan berdonasi sebesar minimal Rp13.373 menggunakan DIGI dan DigiCash by bank bjb. Dengan nilai donasi yang sama, pengunjung bisa membawa pulang merchandise cantik berupa jas hujan dan kipas di booth bank bjb.

Informasi lebih lanjut mengenai promo bjb Now Playing Festival Cirebon 2023 dapat diperoleh dengan mengunjungi Kantor Cabang bank bjb terdekat, website resmi bank bjb www.bankbjb.co.id (infobjb.id/nowplayingcirebon), media sosial resmi bank bjb, serta call center bjb Call14049. (*)