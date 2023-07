BRI Berkolaborasi dengan Prudential, Perluas Akses Pembayaran Premi

Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) memberikan kemudahan dalam proses collection angsuran premi atau kontribusi asuransi. Tak hanya itu, transaksi pembayaran seperti klaim dan lain-lain, serta transaksi keuangan lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.

“BRI berkomitmen memberikan integrated banking solution kepada nasabah, salah satunya dengan memberikan kemudahan pengelolaan transaksi keuangan yang dapat diakses melalui platform Qlola by BRI,” kata Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto.

Qlola by BRI merupakan solusi keuangan digital bagi perusahaan yang terintegrasi dengan satu kali sign on seperti financial dashboard, cash management, supply chain management, forex, yang juga dilengkapi dengan fungsi multi-language.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan oleh Director of Institutional and Wholesale Business BRI Agus Noorsanto, President Director Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany dan President Director Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar, di Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2023. Kolaborasi ini juga mencakup jasa layanan perbankan yang meliputi layanan pembayaran premi maupun kontribusi asuransi melalui autodebit rekening BRI, direct debit BRI, dan kartu kredit BRI. Selain itu, layanan transaksi BRI API Fund Transfer BRI dan BI-Fast yang memudahkan Prudential Indonesia dalam melakukan transaksi operasional perusahaan seperti pembayaran klaim asuransi sehingga dapat memudahkan layanan kepada para nasabah.

Sementara itu, Prudential Indonesia dan Prudential Syariah menyambut baik perluasan kerja sama dengan BRI yang sudah berjalan lebih dari satu dekade. “Kerja sama ini sejalan dengan tujuan kami mewujudkan masyarakat lebih sehat dan lebih sejahtera, salah satunya dengan membuka akses perlindungan yang lebih luas bagi nasabah dengan memberikan kemudahan pembayaran premi melalui autodebit rekening dan kartu kredit BRI yang tersedia pada platform PRUPaylink,” kata Michellina Laksmi Triwardhany.

Hal ini untuk memastikan polis tetap aktif sehingga perlindungan optimal tetap berjalan setiap saat. Selain itu perluasan kerja sama melalui platform Qlola, diharapkan akan memudahkan dalam pengelolaan transaksi perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien terutama dalam pencatatan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah.

President Director Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar juga mendukung penuh kerja sama ini. “Layanan ini akan memudahkan sistem pembayaran bagi para nasabah. Upaya ini juga sejalan dengan strategi perusahaan yaitu, inovasi, kolaborasi dan digitalisasi yang berfokus pada kebutuhan nasabah yang beragam,” ujarnya.

BRI, kata Omar, telah menjadi partner strategis Prudential untuk jasa perbankan, dan kerja sama ini akan memberikan value added bagi pertumbuhan bisnis perusahaan dan memberikan kemudahan bagi nasabah keduanya dalam melakukan pembayaran premi maupun kontribusi asuransi hanya dalam genggaman.

Dukungan fasilitas layanan perbankan yang diberikan BRI merupakan bentuk nyata BRI hadir dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta memberikan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi para nasabah. (*)