Ragam Reaksi Netizen Usai Jovi Adhiguna Makan Kerupuk Babi di Restoran Halal Baso A Fung

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer dan content creator Jovi Adhiguna baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai makan kerupuk babi di sebuah restoran Baso A Fung beberapa hari lalu.

Pengguna TikTok, Pawpawkids, mengunggah ulang video Jovi yang sedang makan semangkuk bakso dicampur dengan kerupuk babi di restoran Baso A Fung di Bandara Ngurah Rai Bali. Diketahui restoran tersebut sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Tujuan dari konten ini semoga para non-muslim bisa aware untuk menahan diri untuk nggak bawa makanan non halal ke resto yang memang udah certified halal, supaya kami umat Islam bisa aman mengkonsumsi makanan yang udah digaransikan halal oleh pihak resto,” tulis Pawpawkids dalam keterangan unggahan video TikTok-nya.

Influencer Jovi Adhiguna menunjukkan kerupuk babi yang dimakan dengan bakso di gerai Baso A Fung, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (Sumber: IG joviadhiguna)

Setelah menerima banyak pesan lewat DM di Instagram dan akhirnya menyadari kontennya bersifat sensitif, Jovi segera meminta maaf melalui Instagram Story-nya. Dia mengakui kesalahannya dan berjanji lebih hati-hati dan peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama. “Sekali aku minta maaf yah pada semua pihak yang merasa dirugikan atas keteledoran dan kesalahan aku, this is purely my fault,” tulis Jovi.

Permasalahan Sudah Diselesaikan Bersama Baso A Fung

Melalui unggahan terbarunya di Instagram, Jovi mengungkapkan jika permasalahannya dengan pihak Baso A Fung telah terselesaikan. Jovi berhasil mengontak langsung dengan pemilik Baso A Fung pada Rabu, 19 Juli 2023 dan meminta maaf secara langsung kepada pihak restoran tersebut.

Pihak Baso A Fung juga telah memaafkan Jovi dan mengambil sikap lebih lanjut agar tidak merugikan pelanggan muslim dan mengembalikan kepercayaan terhadap merek tersebut.

“Pihak baso afung sudah mengambil action dengan sangat cepat untuk membuang dan menghancurkan semua alat makan yang ada di outlet ngurah rai, tempat kejadian kemarin dan menggantinya dengan yg baru termasuk alat cucinya. Sekali lagi aku ucapkan maaf dan terimakasih untuk baso afung dan semuanya orang yg terlibat,” tulis Jovi dalam keterangan unggahannya.

