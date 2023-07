Ahok Akan Pindahkan Kantor Pusat Pertamina ke IKN Mulai 2026, Begini Alasannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali mencuri perhatian publik dengan umumkan tentang rencana pemindahan kantor pusat PT Pertamina (Persero) ke kawasan Indonesia Timur, tepatnya di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ahok menyatakan bahwa rencana ini akan diwujudkan mulai tahun 2026. Pertanyaan yang muncul adalah apa tujuan di balik keputusan ini dan apa manfaat yang diharapkan?

Pernyataan Ahok tentang pemindahan kantor pusat Pertamina ke kawasan Indonesia Timur bertujuan untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ingin menjadikan Indonesia Timur sebagai pusat pembangunan yang lebih merata. Ia ingin mendorong investasi di wilayah ini agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Menurut Ahok, keputusan ini juga merupakan bagian dari strategi untuk mendekatkan Pertamina dengan kawasan Indonesia Timur. Dengan memindahkan kantor pusat, Pertamina diharapkan dapat lebih memahami dan merespons kebutuhan energi dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Selain itu, pemindahan ini dapat membuka peluang baru bagi Pertamina untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis di kawasan Indonesia Timur.

Tak hanya pemindahan kantor pusat, Pertamina juga memiliki rencana ambisius lainnya untuk kawasan Indonesia Timur. Ahok menyatakan bahwa Pertamina akan membangun resort dan pusat penelitian di kawasan Industri Kilang Balikpapan (IKN). Resort tersebut akan digunakan untuk mengakomodasi para pekerja dan tamu bisnis yang datang ke kawasan tersebut.

"Nanti setelah IKN semua (selesai pembangunan), BUMN kan ada tanah 4 hektare, mau pindahin tuh, mungkin berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah," ujar Ahok di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Ahok menyatakan bahwa Pertamina ingin berinvestasi lebih banyak di IKN dan kawasan sekitarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pertamina untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Timur.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Pertamina is the real investor for IKN,” ujar Ahok dalam keterangan resminya, dikutip Selasa, 11 Juli 2023.

Meskipun ada rencana ambisius untuk pemindahan kantor pusat dan investasi di kawasan Indonesia Timur, tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan ini. Pengamat BUMN yang menyatakan bahwa langkah Pertamina untuk berinvestasi di kawasan industri seperti IKN mungkin tidak sesuai dengan nature of business BUMN tersebut.

Ada kemungkinan bahwa Pertamina akan kesulitan bersaing di sektor ini dengan perusahaan swasta yang telah berpengalaman dan memiliki keahlian khusus di bidang industri.

Dengan rencana pemindahan kantor pusat ke kawasan Indonesia Timur dan berbagai investasi yang diharapkan, Pertamina diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Namun, langkah-langkah ini juga memerlukan strategi yang matang dan dukungan yang kuat untuk memastikan keberhasilannya. Semoga dengan pemindahan kantor pusat dan rencana investasi ini, Pertamina dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia Timur dan berkontribusi dalam pembangunan merata di seluruh negeri.

Pilihan Editor: Ahok Sebut Pertamina akan Investasi di IKN, Pengamat BUMN: Tak Sesuai Nature Business, Bisa Kalah Saing