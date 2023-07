Profil Wamenlu Baru Pahala Mansury: dari Konsultan Keuangan, hingga Pernah Jadi Wamen BUMN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pahala Mansury resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) pada Senin, 17 Juli 2023. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacarakan Keputusan Presiden nomor 32M Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

“Mengangkat masing-masing satu saudara Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, dua Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, tiga Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, empat saudara Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, lima Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama,” ujar dia dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 17 Juli 2023.

Sebelum menjadi Wamenlu, Pahala merupakan pendamping Menteri BUMN Erick Thohir atau sebagai Wakil Menteri BUMN. Selama ini, Pahala dikenal sebagai figur yang malang melintang di sejumlah BUMN.

Pahala lahir di Bogor, Jawa Barat pada 8 April 1971. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di sana, Pahala mengambil jurusan akuntansi dan lulus pada 1994. Lalu, ia juga menyelesaikan pendidikan Master of Business Administration in Finance di Leonard N Stren. Schoolf of Business New York University, Amerika Serikat, pada 1999.

Adapun karir profesional Pahala dimulai pada 1994 ketika Ia menjadi konsultan Financial Advisory Services di PricewaterhouseCoopers (PwC) pada 1994. Lalu, konsultan Change Management di Anderson Consulting Indonseia (1994-1997).

Selanjutnya, Senior Consultant di Booz Allen Hamilton (1999-2000) dan Project Leader di The Boston Consulting Group (2002-2003). Sehingga secara total, Pahala menghabiskan 9 tahun karirnya menjadi konsultan.