Ekonom: Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju Perlu Dipercepat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pemerintah mesti bergerak cepat dalam transformasi ekonomi jika ingin merealisasikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Sebab, keluar dari status upper middle income country atau negara berpendapatan menengah atas tidak mudah.

"Kita hanya punya waktu sekitar 22 tahun lagi," kata Faisal kepada Tempo, Kamis, 13 Juli 2023.

Faisal mengatakan perjalanan dari upper middle income country menuju higher income country atau negara berpendapatan tinggi akan memakan waktu lama. Sebab, rentang batas atas dan bawah pendapatan per kapita dalam kategori ini lebih panjang.

Jika mengacu klasifikasi Bank Dunia, rentang pendapatan negara dalam kelas upper middle income, yakni US$ 4.466 hingga US4 13.845. Artinya, untuk menjadi higher income country, pendapatan Indonesia harus di atas US$ 13.845.

Rentang pendapatan itu jauh lebih panjang ketimbang yang dicapai Indonesia ketika keluar dari lower middle income country, yang rentang pendapatannya saat itu sekitar US$ 1.000 hingga US$ 4 ribu. Padahal ketika keluar dari lower middle income country menjadi upper middle income country, kata Faisal, Indonesia menghabiskan waktu sekitar 26 tahun.

"Kalau yang rentangnya sekitar US$ 3 ribu saja lama, berarti kalau mau mencapai higher income yang rentangnya hampir US$ 9 ribu, prosesnya lebih panjang," kata Faisal. "Jadi,harus dilakukan percepatan luar biasa," kata dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pernah menyampaikan bahwa visi Indonesia emas 25 adalah negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Suharso pun berharap pendapatan per kapita Indonesia sudah setara negara maju. Dia menargetkan nominal US$ 30.300 per kapita pada 2045 atau US$ 21.000 pada 2037.

"Untuk itu dalam mewujudkan visi besar tersebut kita memang harus bertransformasi,” tutur Suharso di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023.

Pertumbuhan ekonomi pun menjadi tantangan yang harus bisa dijawab. Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adiniggar Widyasanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 hingga 7 persen sebelum 2045. Dengan capaian itu Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yakni keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar.

Pilihan Editor: Harga Ayam Tembus Rp 90 Ribu per Kilo, Ikappi: Distribusi Lebih Banyak ke Perusahaan Besar