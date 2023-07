Promo 7.7 Hari Ini, Pizza Hut hingga Yoshinoya Tebar Diskon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant makanan, mulai dari Pizza Hut hingga Yoshinoya, menawarkan promo belanja 7.7 pada 7 Juli 2023.

Dengan promo yang ditawarkan, para produsen makanan itu memberi diskon untuk menu tertentu yang bisa dibeli dine in, take away, maupun delivery.

Berikut rangkuman Tempo soal promo 7.7 yang ditawarkan beberapa merchant, serta syarat dan ketentuan yang berlaku:

Yoshinoya

Dalam promo belanja 7.7, Yoshinoya menawarkan promo bertajuk "Woku & Rendang Beef Bowl Ber-2 Hanya Rp 77 Ribu".

"Per orang jadi Rp 38 ribu-an aja!" dikutip dari unggahan Instagram @yoshinoyaid pada Kamis, 6 Juli 2023.

Promo ini berlaku mulai J7 hingga 9 Juli 2023. Berikut syarat dan ketentuannya:

Berlaku dine ini, take away, dan Yoshinoya Delivery

Tidak berlaku di store Dufan dan bandara

Sushi Hiro

Sushi Hiro memberikan diskon hingga Rp 77 ribu untuk pembelian minimal Rp 300 ribu. Mengutip informasi dari @sushihiro_id, promo hanya berlaku pada Jumat, 7 Juli 2023.

Untuk bisa mendapat potongan harga, berikut syaratnya:

Follow @sushihiro_id

Pemesanan minimal Rp 300 ribu, di luar pajak dan biaya layanan

Hanya berlaku untuk dine in atau makan di tempat

Tidak berlaku untuk pembelian multiple atau kelipatan

Tersedia di semua outlet

Pizza Hut

Pizza Hut memberikan diskon pada menu Big Box hanya untuk pembelian pada Jumat, 7 Juli 2023. Menu tersebut bisa dinikmati dengan harga Rp 177 ribu. Adapun harga normalnya, yakni Rp 203.091.

Mengutip informasi dari Instagram @pizzahut.indonesia, diskon ini berlaku untuk pembelian takeaway atau pemesanan online melalui pizzahut.co.id atau aplikasi Pizza Hut Indonesia.

