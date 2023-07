Fitur Makin Lengkap, Pengguna BRImo Bertambah 1 Juta User per Bulan

Iklan

INFO BISNIS - Super apps digital banking milik BRI, yakni BRImo terus mencatatkan kinerja yang positif. Hal tersebut ditunujukkan dari rata-rata pertumbuhan user BRImo yang mencapai lebih dari 1 juta user per bulan.

Hingga 31 Mei 2023, jumlah user financial super apps BRImo mencapai lebih dari 27,2 juta user dengan jumlah transaksi finansial mencapai 1,1 miliar transaksi. Jumlah ini pun meningkat 87,76 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Disamping itu, dari nilai transaksi tembus Rp1.547 triliun dengan peningkatan 76,3 persen yoy. Sedangkan dari sisi pendapatan, dalam 5 bulan total pendapatan transaksi melalui BRImo mencapai Rp1,09 triliun. Nilai tersebut tumbuh 85,07 persen secara yoy dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan, tingginya minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan BRImo tak lepas dari ratusan fitur finansial yang tersedia dalam digital banking tersebut. Sebagai financial super apps, BRImo terus dikembangkan menjadi one stop solution digital banking bagi nasabah.

"Di samping itu, pertumbuhan transaksi ini juga sejalan dengan strategi

BRImo yang gencar melakukan inovasi dari segi fitur maupun kemitraan dengan berbagai partner," ujar Andrijanto.

Proyeksi nilai pendapatan dari transaksi BRImo hingga akhir tahun ini bahkan diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp2,4 triliun. Adapun kesuksesan BRI dalam mendongkrak kinerja melalui BRImo salah satunya adalah dengan hadirnya berbagai fitur yang paling sering digunakan

nasabah.

Beberapa fitur yang selama ini menjadi andalan bagi nasabah di antaranya layanan transfer, pembayaran, pembelian, top up, transaksi internasional, asuransi, investasi hingga fast menu yang memungkinkan nasabah untuk transaksi tanpa login.

BRImo juga terus dikembangkan untuk bisa terkoneksi ke berbagai ekosistem digital. Lalu memperluas kolaborasi dengan beberapa start-up financial technology (fintech) kenamaan di Indonesia, hal ini yang menjadi business concern BRImo ke depan. Tujuannya mengarah kepada peningkatan use case, daily needs transaction dan social impact.

Sebagai informasi, pada Juni 2023 ini, BRImo merilis beberapa fitur baru di antaranya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Voucher Streaming, dan lainnya.

Sebagai bank yang menerapkan strategi hybrid bank, BRI mengimbangi digitalisasi layanan dengan gencar melakukan edukasi dan literasi digital. Cara ini menjadi langkah BRI agar layanan digital banki ng, termasuk BRImo, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bank dengan jaringan terluas di Indonesia ini secara berkala melakukan edukasi melalui pekerjanya (insan BRILiaN) yang menjadi penyuluh digital. Tugasnya adalah mendampingi nasabah dalam mengakses layanan perbankan seperti membuka rekening, bertransaksi secaradigital, dan mengedukasi keamanan data pribadi dan data perbankan.

Ke depan, perseroan terus mendorong agar semakin banyak nasabah dan mitra yang tergabung dalam ekosistem BRImo.(*)