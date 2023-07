BRI Life Hadirkan Asuransi Proteksi Jiwa 'Kirana'

Iklan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berinovasi di lini produk dan layanan untuk menjawab kebutuhan nasabah dan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Salah satunya melalui anak perusahaan, BRI Life menghadirkan produk asuransi terbaru, yakni Asuransi Proteksi Jiwa Terencana “Kirana”.

Produk tersebut merupakan asuransi jiwa berjangka yang memberikan perlindungan atas jiwa tertanggung dengan manfaat Uang Pertanggungan (UP) jika terjadi risiko meninggal dunia dalam masa asuransi.

Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menjelaskan asuransi Kirana memasarkan produk asuransi dengan keunggulan uang pertanggungan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. “Selain itu, mudahnya proses akseptasi juga dilakukan dengan proses underwriting yang singkat, mudah, serta premi regular (tahunan). Di samping itu, premi tahunan yang bisa dibayarkan di muka untuk pertanggungan selama lima tahun juga terdapat potongan premi sebesar 10 persen yang diberikan apabila premi tahunan dibayar di muka,” ujarnya.

Adapun ketentuan pemegang polis minimal berusia 18 tahun dan usia tertanggung 18 - 60 tahun. Kemudian dengan premi yang sesuai usia masuk tertanggung, nasabah dapat menikmati masa asuransi selama lima tahun.

Pemegang polis juga akan memperoleh manfaat sebesar 100 persen uang pertanggungan atau santunan meninggal dunia dan pertanggungan asuransi berakhir. Pemegang polis akan mendapatkan manfaat lebih apabila memilih cara pembayaran premi sekaligus yang dibayarkan dimuka (payment in advance of all premium), berupa tambahan uang pertanggungan sebesar sisa premi tahunan yang belum dijalani apabila terjadi risiko meninggal dunia.

Mengenai tata cara klaim, dapat dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen klaim ke kantor layanan/ tenaga pemasar BRI Life, sesuai persyaratan dokumen. Setelah BRI Life menerima dan melakukan verifikasi dokumen klaim, selanjutnya nasabah akan menerima konfirmasi klaim dan menerima pembayaran manfaat selama kurang lebih dalam kurun waktu 14 hari kerja. (*)