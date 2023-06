Cara Cek Bansos PKH 2023 Secara Online

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cara cek Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilakukan secara online melalui website atau aplikasi. Dengan cara ini, para penerima manfaat PKH 2023 dapat secara mandiri memeriksa status mereka, mengklaim manfaat yang diberikan, dan mengetahui informasi kepesertaan secara langsung.

PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Program ini diluncurkan sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia melalui pendekatan jangka panjang.

Melansir laman Kemensos, bansos PKH 2023 terdiri dari dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Bantuan Tetap terbagi menjadi dua kelompok, yaitu regular sebesar Rp 550 ribu per keluarga per tahun, dan PKH AKSES sebesar Rp 1 juta per keluarga per tahun.

Untuk Bansos PKH 2023 jenis Bantuan Komponen, terdapat tujuh kelompok penerima manfaat, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas, individu dengan disabilitas berat, dan lansia. Jumlah bantuan varian dari Rp 900 ribu hingga Rp 2,4 juta. Bantuan Komponen ini diberikan maksimal untuk empat anggota keluarga.

Lantas, bagaimana cara cek bansos PKH 2023 via online? Simak langkah-langkahnya berikut ini.

Cek Bansos PKH 2023 Secara Online

Kementerian Sosial menyediakan fasilitas online untuk memeriksa status penerima manfaat PKH melalui laman secara online. Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat daftar penerima PKH dan bantuan sosial reguler lainnya:

- Kunjungi link cek bansos PKH 2023 via online di cekbansos.kemensos.go.id melalui browser.

- Masukan data diri berupa wilayah penerima manfaat meliputi provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan desa.

- Ketikkan nama lengkap sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk).

- Ketikkan 4 huruf kode acak yang ditampilkan pada layar.

- Tekan tombol ‘Cari Data’.

- Apabila terdaftar, data seputar peserta PKH akan tertera pada layar, berupa nama penerima, wilayah, usia, dan jenis bantuan

Cek Bansos PKH 2023 Online Lewat Aplikasi

Kementerian Sosial juga menyediakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store untuk memeriksa penerima bansos PKH. Aplikasi ini memberikan akses ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan PKH secara online melalui aplikasi:

- Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store.

- Pilih opsi "Buat Akun Baru".

- Isi data diri, seperti nomor KK (Kartu Keluarga), NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama lengkap sesuai KTP, alamat, dan email.

- Lakukan verifikasi akun dengan mengklik tautan yang dikirimkan melalui email.

- Login menggunakan username dan password.

- Untuk melanjutkan pengecekan PKH, pilih menu "Cek Bansos" pada halaman utama.

- Pilih lokasi penerima manfaat dan masukkan nama sesuai KTP.

- Tekan tombol "Cari Data".

- Aplikasi Cek Bansos akan menampilkan informasi mengenai data peserta PKH dan bantuan sosial lainnya.

