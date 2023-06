Deretan Bahan Pokok yang Alami Kenaikan Harga Jelang Idul Adha

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Raya Idul Adha 2023, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga di pasaran. Hal itu diamini Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim.

Berdasarkan laporan perkembangan harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok pada awal Juni 2023 ini, disebutkan ada empat komoditas yang terpantau naik yakni, apa saja itu?

Daging ayam ras

Harga daging ayam ras naik 7,84 persen menjadi Rp 38.500 per kilogram. "Harga telur dan daging ayam ras masih relatif tinggi disinyalir terjadi akibat kenaikan harga jagung dan bekatul sebagai bahan baku utama pakan ayam petelur," kata Isy saat dihubungi, Selasa, 6 Juni 2023.

Pada pertengahan Mei lalu, Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan, harga telur di tingkat nasional hingga Jumat, 19 Mei 2023 sudah berada di kisaran Rp 31.600 per kilogram. Angka itu naik ketimbang sebulan sebelumnya yang masih menyentuh harga di Rp Rp29.850 per kilogram.

Telur

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga telur per Kamis, 8 Juni 2023 mencapai Rp 32 ribu per kilogram. Kenaikan harga tertinggi terjadi di Maluku, yaitu menjadi Rp 41.700 per kilogram. Adapun harga acuan pemerintah (HAP) telur sebesar Rp 27 ribu per kilogram. Kenaikan harga telur sudah terjadi sejak hari Raya Idul Fitri bulan lalu.

Cabai merah

Selanjutnya, harga cabai merah keriting naik 9,47 persen menjadi Rp 39.300 per kilogram dan cabai merah besar naik 8,38 persen menjadi Rp 40.100 per kilogram. Cabai rawit merah juga ikut naik 8,25 persen menjadi Rp 44.600 per kilogram.

Walau demikian, Isy menyebut jika kenaikan harga cabai ini menuju ke kisaran harga wajar. Pasalnya, harga cabai terbilang turun di bawah harga acuan.

Bawang putih

Lalu untuk komoditas bawang putih honan mengalami kenaikan paling tinggi, yakni sebesar 11,76 persen menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih keriting naik 7,80 persen ke haga Rp38.700 per kilogram.

Kenaikan harga bawang putih ini disinyalir Isy terjadi akibat naiknya harga bawang putih dari negara asal impor, yakni Cina pada awal tahun 2023.

Ia juga memastikan Kemendag terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Termasuk telur dan kawan-kawan di 483 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). "Secara nasional, harga barang kebutuhan pokok dibanding bulan lalu tercatat stabil," katanya.

TIM TEMPO

