Ragam Pernyataan Luhut ke Mahasiswa RI di Shenzhen Cina, Singgung Calon Pemimpin yang Umbar Janji Perubahan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hadir Workshop Biomedical dan Genomics tahap pertama dalam acara Beijing Genomics Institute (BGI) di kota Shenzhen, Cina. Acara yang dihadiri 20 mahasiswa Indonesia itu merupakan kerjasama riset Maritim antara Indonesia dan BGI Cina.

Berikut ragam pernyataan Luhut dirangkum Tempo.

Sindir pengkritik pemerintah

Luhut kembali sindir para pengkritik pemerintah yang selalu menyebut program yang sedang dijalankan tidak berprogres. Menurut Luhut, para pengkritik hanya melihat sepotong-sepotong program pemerintah, tidak melihat secara menyeluruh secara ekosistem.

"Kita bicara ekosistem. Jadi sodara-sodara sekalian jangan hanya lihat sepotong-sepotong. Look at it as an ecosystem," kata Luhut melalui akun instagram pribadinya yang dikutip Tempo pada Sabtu 27 Mei 2023.

Masyarakat jangan cuma bicara kekurangan pemerintah

Luhut pun meminta agar masyarakat tidak menghabiskan waktu untuk membicarakan kekurangan pemerintah.