Zulhas: Petani Cabai dan Bawang Bangkrut Lantaran Harga Jual Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim harga cabai dan bawang saat ini sedang murah. Ia bahkan mengatakan para petani bangkrut lantaran harga jual untuk komoditas cabai turun menjadi Rp 40.000 per kilogram dan bawang Rp 20.000 per kilogram.

"Kalau sekarang lagi murahnya, justru jangan terlalu murah kalau terlalu murah kan petaninya bangkrut, kan kasihan," ujar Zulhas saat ditemui awak media di Jakarta Timur pada Minggu, 29 Januari 2023.

Ia mengaku telah meninjau sejumlah pasar, yang paling anyar adalah Pasar Cisalak, Depok. Menurut dia harga bahan pokok cenderung turun. Kecuali, kata dia, harga kedelai impor.

X

Dia juga optimistis harga bahan pokok menjelang bulan puasa akan terkendali. Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan akan mempersiapkan kebutuhan stok bahan pokok untuk lebaran dari sekarang. Walaupun, menurutnya, tidak mudah karena harga pangan dunia masih tinggi akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

"Ini kan masing-masing negara menahan produksi pangannya, jadi harganya agak naik. Tetapi pemerintah kalau harga naik 5 persen kita subsidi ongkosnya," kata dia.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan Tempo harga komoditas cabai dan bawang merah melonjak sekitar 8 persen dibandingkan bulan lalunya. Menyitir laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, data terakhir pada 27 Januari menunjukan harga cabai merah besar naik 7,57 persen menjadi Rp 39.200 per kilogram. Sementara harga bawang merah naik 8,51 persen menjadi Rp 40.800 per kilogram.

Berdasarkan situs Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional pun, harga cabai cabai rawit merah per hari ini, 29 Januari naik 2,16 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp 52.920 per kilogram. Cabai merah keriting juga naik 2,43 persen menjadi Rp 39.160 per kilogram. Bawang merah juga naik 0,21 persen menjadi Rp 38.920 per kilogram.

Harga cabai dan bawang di Jakarta termasuk yang paling tinggi. Menurut laman Informasi Pangan Jakarta, data terakhir pada 28 Januari menunjukan harga cabai rawit merah melonjak menjadi Rp 65.958 per kilogram. Kemudian harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp 53.478 per kilogram. Cabai merah keriting dan cabai merah besar juga naik menjadi Rp 51.791 dan Rp 47.043 per kilogram. Lalu harga bawang merah mencapai Rp 45.291 per kilogram.

