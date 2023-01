Rekomendasi Produk Sunscreen untuk Kulit Sensitif dari YOU Beauty

INFO BISNIS -- Penggunaan sunscreen sangat disarankan untuk semua tipe kulit, termasuk juga tipe sensitif. Jenis kulit satu ini sangat rentan sekali dengan paparan sinar matahari, bisa menyebabkan gatal, kemerahan, sampai alergi yang lebih parah. Maka dari itulah, sangat disarankan penggunaan sunscreen, baik di dalam atau luar rumah.

Ada berbagai produk sunscreen di luar sana, namun perlu pilih yang cocok untuk kulit sensitif. Beberapa tips memilih sunscreen untuk kulit sensitif adalah SPF 30+ atau lebih, sudah berlabel hypoallergenic atau for sensitive skin, dan lain-lain.

Dari kriteria tersebut, YOU Triple UV Elixir dan YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen masuk rekomendasi yang bisa Anda beli melalui YOU Beauty Official Store di Shopee.

Keunggulan Sunscreen YOU Triple UV Elixir dan YOU Tone Up UV Elixir

1. YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++

Produk YOU Triple UV Elixir Sunscreen diperkaya dengan berbagai kandungan yang baik untuk kulit sensitif. Salah satunya adalah kandungan Allantoin yang diekstraksi dari akar tanaman Comfrey. Kandungan satu ini bagus untuk menenangkan dan memiliki efek antiinflamasi yang cocok untuk kulit sensitif.

Selain kandungan Allantoin, sunscreen dari YOU Beauty ini diperkaya formula untuk perlindungan terhadap UVA, UVB, dan juga blue light. Tingkat SPF-nya juga sangat tinggi, yaitu 50+ PA++++. Diperkaya juga dengan Centella Asiatica, Niacinamide, dan juga Vitamin C. Membuat wajah jadi lembab, meminimalisir timbulnya, sekaligus terhindar dari radikal bebas.

Dengan berbagai kandungannya itu, produk satu ini tidak hanya bagus untuk kulit sensitif saja, namun juga berminyak atau berjerawat. Apalagi, teksturnya juga ringan dan mudah diratakan sehingga tetap nyaman dan tanpa menimbulkan efek lengket setelah pemakaian. Malahan, akan meninggalkan sensasi dingin menyegarkan.

Sunscreen untuk kulit sensitif ini dikemas dalam tube berwarna biru muda dengan ukuran 30ml. Bagian lubangnya pas, sehingga saat diaplikasikan jua memudahkan. Bagian tutupnya berwarna putih susu. Sementara untuk kemasannya sendiri berisi berbagai informasi dari produk. Sunscreen ini sudah aman, terdaftar di BPOM, dan teruji secara klinis.

On picture: YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++

2. YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+

Selanjutnya, ada YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen yang juga cocok untuk pemilik kulit sensitif. Di dalamnya terdapat kandungan Sunflower Seed Oil dan juga Bisabolol yang keduanya cocok untuk kulit sensitif.

Sunflower Seed Oil ampuh memperbaiki skin barrier, meratakan warna kulit, memiliki efek anti inflamasi, membantu regenerasi kulit, serta melawan bakteri penyebab jerawat. Hal itu disebabkan kandungan Linoleic Acid yang tinggi di Sunflower Seed Oil. Karena itulah, cocok untuk kulit sensitif. Bahkan di beberapa kesempatan, kandungan ini ada di produk bayi.

Sementara kandungan Bisabolol yang berasal dari bunga Matricaria Chamomilla juga memiliki zat anti inflamasi atau anti radang yang melindungi kulit sensitif. Selain itu, saat digunakan pada kulit yang meradang atau terkena panas, bisa memberikan efek sejuk yang menenangkan.

Sunscreen ini juga diperkaya dengan Hyaluronic Acid, Vitamin E, dan juga memiliki 5x UV Protection. Bisa melembabkan, menjaga keseimbangan kadar minyak dan air di wajah, menangkal radikal bebas, dan lain sebagainya. Tekstur dari produk ini juga ringan dan memberikan efek tone up ke wajah.

Fungsi utamanya bisa jadi sunscreen dan juga sebagai alternatif primer sebelum memakai makeup. Dengan berbagai kandungannya, produk ini bisa dibilang cocok untuk semua jenis kulit. Mulai dari normal, berminyak, kering, sampai dengan sensitif.

Kemasannya adalah tube berwarna keunguan dengan ukuran 40ml. Aromanya menyegarkan dan cukup tahan lama. Sudah lolos uji BPOM, cruelty free, sampai dengan teruji secara klinis aman 100% no harm.

Beli Sunscreen YOU dengan Mudah Secara Offline & Online

Baik YOU Triple UV Elixir Sunscreen atau YOU Tone Up UV Elixir Sunscreen bisa dibeli secara online dan offline di berbagai toko terdekat. Bagi yang berencana beli secara online, bisa order di Shopee, Sociolla, atau Beautyhaul.

Dapatkan dua sunscreen untuk kulit sensitif dari YOU Beauty dengan harga yang lebih murah dengan memanfaatkan promo di beberapa tempat. Misalnya saja, bisa belanja di Shopee, kedua produk bisa tersebut akan diskon 10% sampai tanggal 31 Januari 2023 di official store YOU Beauty.

Sementara bagi yang ingin belanja online atau offline, bisa di Sociolla diskon 15% pada periode 9-31 Januari 2023 atau di Beautyhaul dengan diskon 10% sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Manfaatkan kesempatan harga murah produk berkualitas dengan beli di periode diskon yang disebutkan. Catat tanggalnya supaya tidak kelewatan!(*)