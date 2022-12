Kedubes AS di RI Buka Banyak Lowongan Kerja, Gaji Hingga Rp 56 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan besar atau Kedubes Amerika Serikat (Kedubes AS) di Indonesia saat ini tengah membuka banyak lowongan kerja.

Dilansir dari situs resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jumat. Terdapat enam posisi untuk penempatan di Jakarta dan Surabaya.

Posisi yang dibutuhkan Kedubes AS diantaranya sebagai Political Specialist, USEFM Administrative Assistant, Automotive Mechanic, Chauffeur, General Service Assistant, Logistician, USEFM Consular Associate, Human Resources Assistant, dan USEFM Information Management Assistant.

Berikut Posisi dan Kualifikasinya:

Political Specialist

Periode pendaftaran: 9 - 23 Desember 2022

Gaji: Rp 349.808.250/tahun atau sekitar Rp 29,15 juta per bulan

Status: Pegawai tetap

Lokasi: DKI Jakarta

Syarat:

- Wajib memiliki setidaknya lima tahun pengalaman kerja dalam bidang terkait dengan hubungan internasional, kebijakan luar negeri, pemerintah, masyarakat sipil atau urusan politik

- Lulusan S1 Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Studi Agama, Sejarah, Hukum

- Fasih berbicara / membaca / menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia

- Keterampilan analitis dan penyusunan yang unggul dalam bahasa Inggris dan Indonesia

- Keterampilan komputer yang kuat dalam aplikasi kantor dan aspek teknologi lainnya (semua aplikasi Microsoft Office dan Outlook)

Automotive Mechanic

Periode pendaftaran: 9 - 23 Desember 2022

Gaji: Rp 98.167.533/tahun atau setara Rp 8,18 juta per bulan

Status: pegawai tetap

Lokasi: DKI Jakarta

Syarat:

- Pengalaman minimal 2 tahun sebagai otomotif

- Minimal lulusan SMA/SMK dengan sertifikasi pelatihan perbaikan otomotif kejuruan, montir pekerja harian, atau sertifikasi magang diperlukan

- Diperlukan pengetahuan bahasa Inggris yang terbatas dalam membaca / menulis / berbicara

- Mampu berbahasa Indonesia dengan pengetahuan kerja yang baik dalam membaca / menulis / berbicara

Chauffeur atau Sopir

Periode pendaftaran: 2 - 23 Desember 2022

Gaji: Rp 74.860.667/tahun atau sekitar Rp 6,23 juta per bulan

Status: pegawai tetap

Lokasi: DKI Jakarta

Syarat:

- Setidaknya tiga tahun pengalaman mengemudi profesional diperlukan

- Minimal lulusan SMA

- Wajib memiliki SIM yang masih berlaku

- Diperlukan pengetahuan bahasa Inggris yang terbatas dalam membaca / menulis / berbicara

- Mampu berbahasa Indonesia dengan pengetahuan kerja yang baik dalam membaca / menulis / berbicara

General Service Assistant (Logistic Management Specialist):

Periode pendaftaran: 16 - 23 Desember 2022

Gaji: Rp 147.994.563/tahun atau sekitar Rp 12,33 juta per bulan

Status: pegawai tetap

Lokasi: DKI Jakarta

Syarat:

- Memiliki minimal lima tahun pengalaman khusus dalam bidang logistik/layanan pelanggan/perjalanan termasuk 6 bulan pengalaman pengawasan

- Minimal dua tahun studi universitas atau perguruan tinggi diperlukan

- Fasih berbicara / membaca / menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia

USEFM Consular Associate

Periode pendaftaran: 25 Maret - 30 Desember 2022

Gaji: US$ 38.894 atau sekitar Rp 606,74 juta atau sekitar Rp 50,5 juta per bulan.

Status: pegawai tetap

Lokasi: Surabaya

Syarat:

- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun bidang administrasi kantor

- Minimal lulusan SMA

- Lancar Berbicara / Membaca / Menulis Bahasa Inggris diperlukan

- Memiliki keterampilan dalam MS Office Suite dan keterampilan komputer umum termasuk manajemen informasi dan basis data

- Memiliki keterampilan organisasi, termasuk manajemen tugas dan keterampilan pengarsipan; keterampilan komunikasi termasuk keterampilan menulis yang sesuai untuk menyusun surat menyurat dan laporan resmi

- Memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan izin Keamanan Rahasia DOS

- Memiliki kebijaksanaan dan penilaian yang baik dalam berurusan dengan publik, seringkali dalam keadaan sulit dan sensitif

- Memiliki kepekaan dalam mengevaluasi bukti dan menerapkan peraturan yang kompleks dengan benar

- Memiliki kemampuan untuk mempelajari undang-undang, peraturan, preseden hukum, dan keputusan pengadilan AS dan negara tuan rumah yang berlaku

- Memiliki keterampilan interpersonal yang baik

USEFM Information Management Assistant

Periode pendaftaran: 4 Maret - 6 Desember 2023

Gaji: US$ 43.507 atau sekitar Rp 678,7 juta atau sekitar Rp 56,5 juta per bulan.

Status: pegawai DKI Jakarta

Syarat:

- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun manajemen kantor atau pengalaman teknis diperlukan

- Pengalaman terkait pekerjaan harus menunjukkan keterampilan organisasi tingkat tinggi, kemampuan untuk mematuhi peraturan, kemampuan untuk memperhatikan detail, dan penggunaan perangkat lunak dan peralatan TI

- Minimal lulusan SMA

- Fasih dalam Bahasa Inggris baik berbicara, menulis dan mendengarkan

- Harus memiliki pengetahuan kerja yang sangat baik tentang prinsip-prinsip layanan pelanggan Departemen Luar Negeri dan kemampuan untuk mengelola sistem komputer ISC tanpa bantuan jangka panjang

- Memiliki kemampuan untuk bekerja baik secara mandiri maupun dalam lingkungan tim, menanggapi permintaan secara tepat waktu, dan banyak akal dalam menemukan solusi untuk masalah

- Harus dapat bekerja secara efektif di lingkungan TI, menjaga komunikasi yang konstruktif saat menangani permintaan pelanggan, dan menyelesaikan tugas

- Harus dapat secara koheren mendokumentasikan masalah, solusi, dan menulis prosedur yang akan digunakan oleh rekan kerja.

Cara mendaftar lowongan kerja di Kedubes AS:

1. Buka laman https://id.usembassy.gov/embassy-consulates/jobs/era/

2. Untuk melihat lowongan kerja yang sedang dibuka, gulirkan laman ke bawah dan klik "please click here"

3. Pilih pekerjaan yang kalian minati

4. Klik "APPLY TO THIS VACANCY" dan ikuti langkah selanjutnya sesuai yang tertera di layar.

