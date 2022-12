BRI Perusahaan Pertama Indonesia Raih ISO/IEC/IEEE 29119:2022

INFO BISNIS - Digitalisasi menjadi salah satu fokus dalam transformasi BRIVolution 2.0 yang ditempuh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk meningkatkan layanan, BRI kini menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi berstandar internasional ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 Software & Systems Engineering – Software Testing.

Direktur Digital dan IT BRI Arga M. Nugraha menyampaikan bahwa sertifikasi berstandar internasional ini ditujukan untuk memperkuat aspek tata kelola (governance) sekaligus sebagai upaya added value kepada stakeholders. “Sembari itu, kami terus melaksanakan transformasi digital untuk mencapai visi besar sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion pada 2025,” katanya.

Sertifikasi ISO tersebut melingkupi proses pengujian perangkat lunak yang diterapkan di BRI. Dengan menerapkan sertifikasi ISO 29119-1, pengujian yang terstandar akan lebih menjamin performa aplikasi dalam menunjang layanan BRI.

Lebih rinci, semua proses pengujian dilakukan dengan mengacu pada standar yang sama yang meliputi model proses, teknik, dan dokumentasi sehingga kualitas hasil pengujian dapat terjaga dan konsisten untuk semua pengujian perangkat lunak.

“Dalam pemilihan teknologi dan standar, BRI menggunakan metodologi yang tepat dengan mempertimbangkan hasil kajian dan analisa risiko. Dengan cara ini kami bisa meyakini bahwa teknologi yang digunakan dapat meminimalkan berbagai potensi risiko termasuk kehilangan dana dan data nasabah,” terangnya.

Konsistensi BRI melakukan transformasi digital telah mendapatkan pengakuan sebagai The Best Transformation & Digital Innovation in Retail & Micro Banking Industries, The Best IT Planning & Project Portfolio in Retail & Micro Banking Industries, dan The Best Digital Readiness For G20 In Retail & Micro Banking Industries dalam “Digitech Awards 2022” oleh Itech Indonesia. (*)