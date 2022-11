KTT G20 di Bali Dinilai Gagal Jika Tak Hasilkan Komunike

TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira merespons ucapan Luhut Binsar Pandjaitan ihwal kemungkinan tak tercapainya leaders communique atau komunike dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Menurut Bhima, pertemuan tingkat tinggi tahun ini gagal apabila tidak bisa menghasilkan komunike.

Kinerja makro ekonomi, kata Luhut, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat.

