Nilai Tukar Rupiah Tertekan, Ekonom Sarankan Pilih Investasi Risiko Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai mata uang rupiah terus melemah. Pada Rabu siang, 12 Oktober 2022, kurs rupiah melemah dan kian mendekati level 15.400 per dolar AS. Pada 13.40 WIB, nilai rupiah berada di level 15.355 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohamad Faisal, mengatakan bahwa tekanan pada rupiah tidak terlepas dari kebijakan Bank Sentral Amerika atau The Fed yang semakin mengetatkan moneternya dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Dampak kenaikan suku bunga ini, menurutnya tidak terlalu terasa di awal.

“Tapi sekarang mulai terasa karena semakin tinggi, tiap kali kenaikkannya 75 basis poin. Jadi sudah makin mempengaruhi percepatan capital flow ke Amerika,” ujar Faisal kepada Tempo, Rabu, 12 Oktober 2022.

“Di Indonesia ini berdampak terhadap pelemahan rupiah. itu yang saya rasa jadi penyebab utama,” kata dia. Namun pelemahan rupiah ini ikut ditahan Bank Indonesia dengan menggelontorkan cadangan devisa.

Faisal juga mengatakan, kebijakan moneter saat ini semakin mengetat di global. Suku bunga meningkat dan akan berdampak pada bursa saham. Karenanya, menurut Faisal, tren investasi ke depan adalah investasi yang lebih aman.

“Investasi yang lebih rendah risiko dengan mempertimbangkan kondisi tekanan global seperti sekarang,” kata Faisal. “Jadi hindari investasi yang berisiko seperti, crypto. Bisa dikurangi karena tingat risiko lebih tinggi,” ujarnya.

