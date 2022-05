CT Corp Akan Merilis Super App Allo Bank Besok

TEMPO.CO, Jakarta -Chairul Tanjung Corpora atau yang lebih dikenal CT Corp akan merilis bank digital super app bernama Allo Bank, Jumat, 20 Mei 2022 besok di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Chairman CT Corp, Chairul Tanjung mengatakan Allo Bank menyediakan produk dan layanan perbankan digital inovatif yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis CT Corp yang akan memberikan pengalaman tanpa batas pada nasabahnya.

“Allo Bank berangkat dari visi dan misi kami untuk menjadi bank digital terbaik melalui aplikasi dengan layanan serba ada, memanfaatkan ekosistem bisnis CT Corp untuk memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tutur Chairul, 19 Mei 2022, di Istora Senayan Jakarta Pusat.

Chairul mengatakan nama Allo Bank merupakan singkatan dari All in One yang bermakna One for All, All for One. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin gemar online menjadi pendorong utama pengembangan aplikasi super ini.

Di dalam satu aplikasi Allo Bank, kata Chairul, nasabah dapat menggunakannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan harian dengan memanfaatkan ekosistem CT Corp. Misalnya, kata Chairul, nasabah bisa menggunakan aplikasi Allo Bank untuk memesan Grab, salah satu partner CT Corp, lalu memesan kopi dari Coffee Bean atau mengirimkan belanjaan dari Transmart.

Sebagai platform perbankan digital yang serba ada, kata Chairul, aplikasi Allo Bank juga menyediakan berbagai layanan seperti Pay Later dan Instant Cash. Layanan tersebut merupakan layanan pinjaman dan cicilan dengan limit hingga Rp 100 juta.

Chairul mengatakan, Allo Bank telah didirikan sejak 1992 oleh PT Bank Arta Graha dan beralih menjadi PT Bank Harda Internasional (BHI). Pada 2015, BHI melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) kepada masyarakat dan pada 2021 resmi diakuisisi oleh PT Mega Corpora melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2021.

Kamis siang, CT Corp akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, yang didalamnya termasuk agenda pengangkatan pengurus baru PT Allo Bank. Namun Chairul Tanjung telah membocorkan nama Aviliani sebagai Komisaris Utama, dan Direktur Utama yang baru yaitu Indra Utoyo. Sebelumnya, Indra merupakan Direktur Digital dan Teknologi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan pernah bekerja di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk selama 16 tahun.

“Sangat sulit menemukan orang yang mengerti perbankan maupun teknologi digital. Allo Bank beruntung menemukan Pak Indra seperti sebuah jarum di tumpukan jerami,” ujar Chairul.

Chairul menyampaikan, aplikasi Allo Bank baru bisa digunakan setelah peluncurannya besok, namun sudah dapat sudah dapat diunduh hari ini melalui Apple App Store dan Google Play Store.

