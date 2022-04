Harga Sembako Hari Ini Minggu 3 April: Bawang Putih Rp 36.000 Per Kg

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sembako hari ini berdasarkan pantauan Tempo di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengalami penurun, kecuali bawa putih. Di hari pertama puasa Ramadan 2022, harga cabai merah keriting dibanderol Rp 40.000 per kg yang sebelumnya Rp 60. 000 per kg pada pekan lalu.

“Harganya masih naik-turun kalau sekarang ada yang turun kecuali bawang putih Rp 36.000, sebelumnya Rp 27.000 – Rp 29.000 per kg,” kata Roy, salah satu pedagang sembako di Pasar Palmerah, Minggu, 3 April 2022.

Harga cabai rawit Rp 60.000 per kg yang sebelumnya Rp 70.000 – Rp 80.000 per kg, bawang merah Rp 45.000 per kg yang sebelumnya Rp 55.000 – 60.000 per kg.

Dilansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPSN, berikut harga bahan pokok April 2022:

Beras Rp 11.800 per kg Daging Ayam Rp 37.600 per kg Daging Sapi Rp 130. 950 per kg Telur Ayam Rp 700 per kg Bawang Merah Rp 34.800 per kg Bawang Putih Rp 32.800 per kg Cabai Merah Rp 300 per kg Cabai Rawit Rp 950 per kg Gula Pasir Rp 150 per kg

Sementara itu, harga bahan pokok yang dilansir dari Informasi Pangan Jakarta sebagai berikut:

Beras IR. I (IR 64) Rp 11.456 per kg Beras IR II (IR 64) Ramos Rp 10.500 per kg Beras IR. III (IR 64) Rp 9.540 per kg Beras Muncul Rp 12.385 per kg Beras IR 42/Pera Rp 12.076 per kg Beras Setra I/Premium Rp 12.245 per kg Cabai Merah Keriting Rp 46.194 per kg Cabai Merah Besar (TW) Rp 57.882 per kg Cabai Rawit Merah Rp 59.722 per kg Cabai Rawit Hijau Rp 41.472 per kg Bawang Merah Rp 35.444 per kg Bawang Putih Rp 33.444 per kg Ayam Broiler/Ras Rp 39.941 per ekor Telur Ayam Ras Rp 25.138 per kg

MUTIA YUANTISYA

